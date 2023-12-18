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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：塭仔圳僅0.4%蓋社宅　「侯康貸」為新北餘屋量身打造

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（18）日公布最新競選宣傳片，質疑國民黨總統候選人侯友宜擔任新北市長期間，主導「塭仔圳重劃區」，近400公頃土地，僅拿出1.8公頃、即0.4%土地蓋2100戶青年社宅。賴清德競選總部發言人戴瑋姍批評，「居住正義還在騙，寧可賣地給財團，不願拿出來做公宅」，可見侯友宜沒有站在年輕人這一邊，而是站在財團旁邊。

民進黨今天上午舉行「侯友宜賣地，財團真侯康」暨CF公布記者會，包括戴瑋姍、黨發言人卓冠廷，偕同新北市議員張錦豪、顏蔚慈、黃淑君、李宇翔、陳乃瑜等人，揭露侯友宜賣地和財團厚友誼的真相。

▲▼民進黨發言人戴瑋姍、卓冠廷偕同新北市議員張錦豪、顏蔚慈、黃淑君、李宇翔、陳乃瑜召開「侯友宜賣地•財團真侯康」暨C F公布記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨市議員們舉行「侯友宜賣地，財團真侯康」暨CF公布記者會。（圖／民進黨提供）

綠控侯康貸針對新北市餘屋量身打造

卓冠廷會中表示，侯友宜把塭仔圳當成是他人生的最重要的政績，2022年選市長連任提塭仔圳、2024年選總統也講塭仔圳，但是把他在塭仔圳的政績攤開來講，完全是圖利建商，沒有顧及到相關的社會住宅跟居住正義。他說，侯友宜提出的1500萬元免頭期款貸款政策，未來就變成是年輕人買房子的底價。

卓冠廷指出，根據金融聯徵中心前三季的資料，公寓平均購屋總價只有台北市超過1500萬元，平均總價1720萬元，其他五都加新竹縣市都在1000萬元內，其中新北市993萬元；電梯大樓部分，台北市平均總價2906萬元、新北市1622萬元、新竹縣1653萬元、新竹市1309萬元，其他縣市都在1200萬元以內，其中台南、高雄都是900多萬元。

卓冠廷批評，很明顯地，侯友宜推出的1500萬元侯康貸，台北市的公寓和電梯大樓，1500萬元都買不起，最符合額度的就是新北市，侯康貸就是針對新北市未消化的餘屋而量身打造，而且中南部之外的房價，全都不到1500萬元，未來中南部的年輕人，卻要一起吞侯康貸墊高房價的苦果。

議員質疑塭仔圳重劃區僅0.4%土地蓋社宅

戴瑋姍表示，侯友宜提出1500萬元買房免頭期款，可說是為財團鋪路的政見，讓年輕人踏入甜蜜陷阱中，完全沒有站在年輕人角度思考。她說，行政院12月14日宣布未來整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，直轄市應留設5%供社會住宅使用，並專案讓售給中央政府興辦社宅，希望在塭仔圳優先施行，侯友宜卻直接拒絕。

戴瑋姍指出，塭仔圳市地重劃397公頃是近年數一數二大的，市府可分回32公頃用地自由規劃，以市價出售可達百萬以上，財團如果用這個價格標下，就會用更高價格出售，因為售地價格過高造成房價高漲原因之一，建商標到高價的土地蓋房子，賣出的絕對是每戶超過1500萬元的房價，且帶動周邊房價上漲。

戴瑋姍說，侯友宜的「侯康貸」也是要幫建商找「盤子」，讓財團有足夠的買家脫手，讓年輕人淪入買不起房的惡夢，對照侯友宜僅願意釋出0.4%的地蓋2100戶的青年社宅，這數字是少之又少，以行政案規劃的5%土地來算，至少可以蓋2萬戶的公宅，這才是治本不是像侯康貸只能治標，呼籲侯友宜不要將土地賣給財團，淪炒房的兇手。

李宇翔強調，侯友宜宣稱塭仔圳是他任內最大政績，但卻構築在市民工作權與居住權上，甚至摧毀新北中小型企業，除了產業沒有良善的產業輔導政策，重劃區排除重劃的區域連土地的地界都能有爭議，民眾表示在民國93年指界的界線與新北市政府所要重劃的界線差異1.6公尺到2公尺，新北市政府不僅對民眾不聞不問，至今仍在訴訟。

張錦豪指出，侯友宜目前社宅興辦進度緩慢，甚至趨近於零，新北市目前社宅決標數為零，與侯友宜宣稱的1萬多戶不符，自2021年12月29日新北市府主辦的「保福段」案決標後，即再無新標案，而且侯友宜嘴上持續宣稱的，社宅興辦量達1萬1086戶，其中至少3200戶未動工，甚至尚未招標發包，還有3408戶是中央蓋的林口社會住宅，甚至2016年汐止的智興段公辦都更規劃要做青年社會住宅，但今年質詢卻得到並沒有一定要做社會住宅的答案。

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