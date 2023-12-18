「大師遺作」淪二手店　她花125元贖回賣出百萬！狂賺2萬倍

▲文森特只花了125元就買到義大利上世紀的珍貴花瓶。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國一名女子在維吉尼亞州的慈善商店花3.99美元（約新台幣125元）購買了一個玻璃花瓶，沒想到這個花瓶竟是上世紀一位著名建築師罕見而珍貴的作品，最終更被拍賣行以10.71萬美元（約新台幣335萬元）的高價賣出，讓女子狂賺2.6萬倍。

據《衛報》報導，文森特（Jessica Vincent）此前在一家二手店，花費3.99美元買了一隻玻璃花瓶。當時，文森特並沒有意識到這個花瓶有什麼特別之處，只感覺這個花瓶的價值可能會落在1000至2000美元間（約新台幣3.1萬至6.3萬元）。

文森特進一步研究花瓶後，注意到瓶子底部有一個很小的「M」，懷疑這個花瓶可能來自義大利以玻璃製品著稱的慕拉諾島（Murano），於是她便上網搜尋這個花瓶究竟是什麼來頭。

▲文森特的花瓶最後賣出335萬元的高價，讓她狂賺2.6萬倍。（圖／翻攝自X）

令文森特大為震驚的是，不少人認為這隻花瓶與義大利著名建築師斯卡帕（Carlo Scarpa）的作品長得十分相似，於是她決定將花瓶的照片寄給賴特拍賣行（Wright Auction House）。

沒想到，拍賣行總裁賴特（Richard Wright）一看到照片，就迫不及待地立刻與文森特聯絡，「我看到照片的那一刻，就立刻產生了一個很好的感覺，也讓我對這個花瓶很感興趣」。

最後，這個罕見的義大利玻璃器皿被證實是斯卡帕20世紀40年代「Pennellate」系列的一部分。這個花瓶也在上周以10.71萬美元的價格，被一位不具名的歐洲私人藝術收藏家拍下，讓女子狂賺2.6萬倍。