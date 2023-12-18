少女玩卡丁車「長髮被引擎吃掉」　頭皮遭活活剝下！恐脫髮一輩子

▲埃洛伊莎在卡丁車比賽中因頭髮被捲入引擎，導致80%的頭皮被活活剝下。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴西一名17歲女孩在卡丁車比賽中，因頭髮被捲入引擎，導致80%的頭皮被活活剝下，而這名少女的頭皮組織因搶救不及時，已退化到無法成功縫合的程度。

據《太陽報》報導，17歲的埃洛伊莎（Heloisa Cristina Heliodoro）10日為男友慶生時，與男友一同到巴西利亞卡丁車公司（Brasilia Kart）所經營的賽車場去玩卡丁車，不料她的及腰長髮卻在比賽中被卡丁車的引擎纏住，導致她有80%的頭皮被當場扯掉。

埃洛伊莎的母親指出，事發後，女兒鮮血直流，卻被迫在跑道等待超過30分鐘，才被醫護人員和消防員救出來，送往附近醫院急救。不過，由於埃洛伊莎的傷口沒有被及時處理，因此她的頭皮組織已無法被成功縫合，導致她除了永久脫髮外，身體其他部位也受到傷害。

更重要的是，雖然埃洛伊莎和男友都按規定穿著了安全服和安全帽，但從來沒有人提醒過埃洛伊莎她的長髮可能會為她帶來危險性。埃洛伊莎的家人日前公開了她的照片，只見埃洛伊莎穿著手術服躺在病床上，頭上包著血淋淋的繃帶。

目前，埃洛伊莎正等待接受植皮手術，而她接下來還需要長期進行健康與美容治療。巴西利亞卡丁車公司表示，他們將為埃洛伊莎提供安全裝備，並全力支持她的家人，然而媒體還不清楚警方是否會對此案展開調查。