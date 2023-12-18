通緝犯開賓士衝撞警車！警掏槍他秒軟　嚇得高舉雙手不敢動

▲陳姓男子駕車衝撞警車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山警分局員警16日深夜盤查一輛違停的賓士CLA轎車時，開車的陳姓男子（40歲）裝傻不配合，又突然駕車高速駛離，並倒車衝撞警車和員警企圖逃逸，機敏的員警下車後拔槍嚇令不要動，男子才嚇得舉手說配合，警方清查發現陳男是名詐欺通緝犯，隨後又在他的包包查到安非他命毒品，全案依法移送偵辦。

▲陳姓男子被壓制在地。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案發生在16日晚間11時許，鳳山分局過埤派出所所員警巡邏行經鳳山區頂新五街時，發現一輛價值超過200萬的賓士CLA轎車怠速違停許久，上前盤查時駕駛陳男只拿出行照又稱沒帶證件，還不說自己的身分證號，並突然加速油門揚長而去。

警方隨即騎車尾隨在後，並於小港區明義街欲攔停陳男時，陳男竟倒車撞倒警用機車，造成機車受損，見情況已有危害，員警立即拔槍喝斥其下車受檢，陳男才害怕地直說「好、好、好」蹲下乖乖配合。

▲警方逮捕衝撞警車的陳男，查出原來是通緝犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

支援警力到場後，查證陳男為橋頭地檢今年10月所發佈之詐欺通緝犯，員警立即上銬搜身要查看其隨身物品，陳男還一度掙扎不從，後警方於其包包內發現4包安非他命（總重132.72公克），陳男只好認栽，警方詢後依妨害公務、詐欺通緝及毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。