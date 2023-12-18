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社會 社會焦點 保障人權

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

記者陳韻如／台南報導

近日行人路權引發熱議，台南17日晚間就發生一起案件，一名男子準備通過閃紅燈路口，而當時有不少車從他面前經過，其中一輛有行動豪宅之稱的Lexus LM更差點撞上他，男子當下氣得出腳怒踹，力道之大還傳出巨大聲響。不久之後車上幾名男子便下車追了上去，並將男子拖到路旁理論，嚇壞一旁路人。警方獲報後已介入調查，後續詳情仍有待釐清。

▲▼ 台南行人險被撞，出腳怒踹阿法，下秒遭架到路旁 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲行人過馬路差點與一輛Lexus LM發生碰撞。（圖／翻攝記者爆料網）

這起案件發生在昨天晚間10時24分，一名駕駛在一處路口目睹了可怕經過。透過行車紀錄器畫面可以看到，當時幾名路人正要過馬路，但路口車流量大，幾名路人便停在路旁等待。

▲▼ 台南行人險被撞，出腳怒踹阿法，下秒遭架到路旁 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲案發後行人出腳怒踹車門。（圖／翻攝記者爆料網）

於此同時，一名男子出現，並快步超越路人過馬路，但同時一輛Lexus LM也剛好駛過來，雙方差點發生碰撞，男子當下氣得出腳狠踹，力道之大還傳出聲響，嚇得停在路口的駕駛發出驚呼。

過沒多久Lexus LM車上便下來幾名男子，氣沖沖的追上男子要理論，「你踹什麼？」、「你踹車不行啊」，還將人拖拉至路旁，嚇壞一旁民眾。警方獲報後也已介入調查，至於詳細案情仍有待釐清。

▲▼ 台南行人險被撞，出腳怒踹阿法，下秒遭架到路旁 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲行人事後被幾名男子架到路旁理論。（圖／翻攝記者爆料網）

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