瑪莎拉蒂轟轟轟引警盤查！他猛催油門被揪酒駕　剛入手豪車掰了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名51歲的溫姓男子才剛新牽一輛瑪莎拉蒂豪車，聚餐喝酒後要去續攤，抱著僥倖的心態酒駕上路，在停等紅燈時還切成N檔，狂踩油門想感受引擎音浪。結果這一踩引起巡邏員警注意，當場被逮到酒駕，除遭移送法辦，愛車也面臨吊扣牌照2年的命運。

▲瑪莎拉蒂男酒駕上路，路上催油門玩過頭，引起巡邏員警注意遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

事件發生在16日23時許，龍華派出所巡邏員警行經鼓山區龍德路段時，發現一部瑪莎拉蒂名車於停等紅燈時，頻頻拉高轉速發出轟隆巨響，因而上前盤查。

溫姓男駕駛才一搖下車窗，警方就聞到濃濃酒氣，他隨即坦承自己有飲用威士忌，並表示因為剛入手瑪莎拉蒂豪車，一時心血來潮想感受引擎聲浪，才會不斷踩油門發出巨響，沒想到玩過頭而引來警方關心。

▲▼瑪莎拉蒂男酒測值超標遭逮，剛入手百萬豪車慘吊照2年。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，溫男當天駕駛剛入手的瑪莎拉蒂Levante前去參加聚餐，飲酒後興致高漲決定去卡拉OK續攤，雖知道酒後應該要請代駕，但抱著路程短的僥倖心態決定賭一賭。

沒想到路途中醉意湧出，一時興起想要感受新車引擎音浪，在停等紅燈過程中，改換N檔踩踏油門發出巨響，欣喜之際恰巧被巡邏行經的龍華所員警撞見。

最終經實施酒精濃度檢測，酒測值高達每公升0.52毫克，除了遭違反公共危險罪嫌移送法辦外，剛買的愛車也將面臨吊扣牌照兩年的命運。

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