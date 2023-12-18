快訊／躲不了了！立院三讀　中國抽砂船越界盜砂「皆可沒收」

▲海巡署查扣中國大陸抽砂船。（資料照／記者陳宏瑞翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

為遏阻抽砂船違法抽砂行為，立法院會今（18日）三讀修正《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》與《土石採取法》部分條文，明定未來違法抽砂所用船舶或設備，不問屬於犯罪行為人與否，都可沒收。

去年4月底，海巡署查獲中國籍「華益9號」抽砂船違法越界抽砂，卻因無法證明船主為共犯，不符供犯罪所用之物須屬犯罪行為人的要件，高雄高分院今年8月撤銷抽砂船沒收處分，而後高雄高檢署提出上訴。

為有效遏阻抽砂船違法抽砂行為，《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》三讀條文新增規定，違法抽砂所用的船舶或其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。

此外，《土石採取法》三讀修正條文同樣新增規定，違法抽砂行為犯罪用船舶或其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否者，沒收之，避免犯罪行為人主張所用的抽砂船或器具非屬其所有，以此規避罰則。

海委會主委管碧玲會後表示，修法讓海巡署沒收「華益9號」的執法，獲得法院明確支持的機會，露出曙光，感謝行政院羅秉成政委幫忙協調經濟部、內政部，以及立委們的支持，「今天三讀，深感欣慰！抽砂船抓到就沒收，沒有脫罪空間了！」

▲立法院副院長蔡其昌主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）