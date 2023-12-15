Mia C'bon頂級超市聖誕獻禮期間限定超優惠！聖誕大餐＆交換禮物輕鬆搞定～打造濃濃儀式感、幸福過耶誕

▲Mia C'bon超市為了讓消費者度過一個充滿歡樂、值得回憶的耶誕節，推出聖誕獻禮檔期活動，門市佈置充滿濃濃的聖誕節慶氛圍，還有豐富生鮮、零食、酒品、聖誕裝飾等也推出了超值優惠價。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

今年的聖誕節想好怎麼過了嗎？不論是派對聚會high玩交換禮物、揪三五好友在家享用聖誕大餐，或是和戀人精心布置居家節慶裝飾，營造浪漫氣氛讓感情加溫，還是一家人互相送上聖誕禮物享受溫馨的過節氛圍，這些聖誕必備情節，來這裡通通都可以滿足！聖誕裝飾、派對零食、山珍海味及精緻酒品，甚至是歲末感恩送禮……等，Mia C'bon提供你豐富的過節靈感！即日起至12/26（二）Mia C'bon為所有人準備了聖誕獻禮提案，不僅各方面的選品多元齊全，還推出限時優惠，讓家家戶戶都能輕鬆共度美好耶誕。

▲來Mia C'bon利用小道具幫家中妝點聖誕感！各式聖誕花圈、倒數月曆、聖誕老公公造型糖果、聖誕襪、聖誕帽、麋鹿髮箍應有盡有。

▲聖誕大餐端出整隻火雞，不僅好看還很美味，麒王府美式燻火雞一隻只要2788元。

過節就是要連家中以及個人穿搭都妝點得非常有氛圍感才行，門口要掛上聖誕豪華花圈、從可愛聖誕襪裡拿出禮物驚喜拆封、耶誕拍照打卡必備的道具聖誕帽和麋鹿髮箍、爸媽裝扮聖誕老公公需要的紅色披風等，到Mia C'bon通通能夠一次買齊。搞定節慶道具，當然還要填飽口腹之慾！餐桌必須放上一隻麒王府美式燻火雞，重達3.5至4.5KG，只要2788元，登場瞬間立刻充滿聖誕氛圍，烤得金黃微焦的火雞肉復熱後依舊噴香彈牙，眾人一起分食美味，心情既澎湃又歡樂。

▲▼上圖為波娜塔莉甜蜜聖誕氣泡酒（750ML/瓶）499元；下圖義大利的蒂芬妮月亮寶石麝香氣泡葡萄酒（750ML/瓶）649元。

大口吃肉之餘也要享受微醺，氣氛更熱鬧、更好玩，聖誕節限定、來自義大利的波娜塔莉甜蜜聖誕氣泡酒（750ML/瓶）499元，帶著微甜風味，入口的細緻氣泡加上清新水果香氣，喝起來清爽香甜就像初戀的滋味，忍不住讓人一起舉杯享受微醺時光。還有同樣產自義大利的蒂芬妮月亮寶石麝香氣泡葡萄酒（750ML/瓶）649元，金黃色酒體視覺帶來溫暖感受，在品嚐時可以喝到桃子、橙花和油桃多層次的香甜氣味，氣泡口感綿密細緻，迷人優雅風味非常適合當餐前開胃酒，也能搭配甜點餐後享用，禮盒包裝質感兼備，聚會送禮超有面子。在Mia C'bon頂級超市也買得到寒冬聖誕許多人喜愛的DIY熱紅酒，英國MACRO熱紅酒香料系列一盒89元，將水果、紅酒、蜂蜜與香料包一同放入鍋中熬煮，過程不只儀式感滿滿也十分有趣好玩。

▲Mia C'bon有許多來自各國的人氣零食，好吃造型又可愛，非常適合過節送禮，或買回家當招待賓客的小點心。

交換禮物送零食、甜品絕對不會踩雷，Mia C'bon多款各國人氣禮盒任挑任選，拆開禮物那一刻，肯定能換來眾人的驚喜尖叫聲，大讚你太有挑禮物的眼光！像是JENNY BAKEY香港珍妮餅家聰明小熊四味曲奇餅一盒599元，集合多種超夯口味的曲奇餅乾奶香濃郁、酥綿化口，聖誕小熊和麋鹿裝飾的節日限定包裝，可愛又吸睛。來自美國的SWISS MISS限量熱可可陶偶一罐429元，聖誕小人造型充滿童趣感，濃香順口的即溶巧克力飲隨手即可沖泡，即時滿足嗜甜男女的心。

甜品控快到Mia C'bon找幸福！有好吃又好玩的獨家新品KINDER迷你蛋型巧克力，單包149元，禮物袋包裝讓拆開分享時更有慶祝感，小巧尺寸一口一顆大滿足。不必出國就能吃到大人氣的日本NY起司奶油脆餅，一盒12枚999元，外層餅皮酥脆、內餡奶油輕盈，令人一吃上癮，送禮更顯高端品味。來自法國的ST.MICHEL甜點系列全面9折起，甜甜圈、瑪德蓮、布朗尼和奶油餅系列的傳統美味，讓人大讚經典就是王道；活動期間只要買ST.MICHEL甜點系列任1件，即贈喬亞咖啡350ml1罐，好康送完為止。

▲年底除了歡慶聖誕，象徵團圓的冬至吃湯圓習俗可不能忘！12/22桂冠湯圓系列全面88折起。

就是要讓消費者在冬日耶誕盡情享受節慶小確幸！即日起至12/26，消費不限金額享指定商品加價購優惠，大餐過後的解膩首選原萃茶品，450ML冷萃金萱烏龍、日式深蒸綠茶、蜜香紅茶，原價30元，加價購2件只要42元，趁此時囤貨太划算；聖誕節來臨之前，別忘了還有12/22的冬至慶團圓，到Mia C'bon購買桂冠湯圓系列全面88折起，CP值超高。

即日起至12/26 Mia C'bon聖誕獻禮給你最齊全的節日歡慶靈感！

聖誕饗宴、精選酒品、交換禮物、派對零食，集結歡度佳節各式必備元素，陪伴所有人快樂過聖誕，留下應景的美好回憶。

聖誕送禮推薦：https://reurl.cc/DoNOkQ

▲聖誕過節好心情，就從走逛Mia C'bon採買開始。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。