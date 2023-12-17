人妻夜店狂歡完遭性侵！醒來「衣服全在地上」　法官判他無罪

▲小妤到夜店狂歡，結果遭性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名人妻小妤日前到夜店狂歡，沒想到被一名陳姓男子灌醉、帶到摩鐵性侵，氣得她一狀告上法院。不過，當時小妤的丈夫調閱夜店監視器，卻沒有留下證據，最後陳男因為證據不足，被判無罪，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小妤2023年1月間前往台中某夜店狂歡，在丈夫的介紹下認識了新朋友，人也被帶進了朋友開的包廂。

不過，小妤進入包廂後不斷被敬酒，因為不勝酒力吐了出來，接著就失去意識，後來丈夫不斷撥打電話，嚇得她突然驚醒。沒想到這時她發現，自己身在汽車旅館的房間，且全身衣物散落一地，旁邊還有個陌生男子，嚇得她趕緊將衣服穿好，立即逃離房間，打電話與丈夫聯絡。

小妤心中充滿懊悔，害怕自己在不清醒的情況下，做了背叛婚姻的事情，於是趕忙跑回夜店找丈夫，解釋了案發過程，後來經過丈夫詢問友人，才知道是自己被包廂裡的陳姓男子帶離開。

夜店保安得知事件，建議報警提告，小妤也決定照做。而在報警以前，丈夫先到店裡調閱監視器，不過看完監視器畫面以後，沒有詳述究竟發生了什麼，也沒將畫面保存下來。

▲陳男落網後喊冤，小妤在包廂內就十分主動，2人相約到摩鐵切磋，才會離開包廂。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



陳男落網後則喊冤，他在包廂內的時候，就跟小妤十分火熱，對方相當主動，不但躺在他的大腿上，2人也有接吻等親密行為，後來是經過討論，決定要去摩鐵續攤，才會離開包廂，搭計程車離場，且到摩鐵開房時，還是另一名友人來幫忙付錢、CHECK IN、進房插卡取電，過程中小妤都是清醒的。

陳男指出，等到友人離開，小妤主動躺在床上，脫衣的過程中也十分配合，2人先做了許多親密舉動，最後才發生性行為。事後他意猶未盡，想要再來一局，但小妤拒絕以後直接離開，他則是留在房間內繼續休息，根本不曉得小妤已婚，且發生性行為時，小妤也有同意。

此外，包廂內還有其他人證稱，不曉得小妤有沒有喝很多酒，但有看見小妤與陳男玩得十分火熱，不但站著親吻、擁抱，最後還纏綿在一起，後來離開時也能夠自行行走。

對此，台中地院審理後認為，小妤確實有與陳男搭車到摩鐵，發生性交行為，但難以認定發生行為時，小妤的身心狀況因已因酒醉而達到不能、不知抗拒的程度，難以認定陳男主觀上有乘機性交的犯意，且檢方提出的證據資料、證明方法，還沒達到一般人可以確信陳男有犯行、無合理懷疑存在的程度，無從說服形成有罪的心證，因此判陳男無罪，全案仍可上訴。