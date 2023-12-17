16歲少女被老師帶回家！性侵完丟450元　逼她和10友「多人運動」

▲泰國一名16歲少女指控自己被男老師性侵，對方還要她與10名友人多P。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名16歲少女13日向警方報案，聲稱自己被中國籍的男老師性侵後，還被男老師邀請到家中與10名友人一起進行「多人運動」，讓她深感受辱。不過，男老師卻表示自己不知道少女還未成年，還反咬對方曾跟自己要錢。

綜合泰媒報導，受害少女透露，自己在交友軟體上認識了這名中國男子，而這名男子不僅能說流利泰語，還告訴她自己想在泰國交女朋友。隨後，中國男子帶她去吃飯後，就將少女帶回家，對她施暴。

少女指出，中國男子性侵她後，還要求她幫忙曬衣服，最後還像打發乞丐一樣，將500泰銖（約新台幣450元）丟給她，讓她深感受辱，才決定報警求助，希望警方能將這名中國男子捉拿歸案。

在少女報警期間，中國男子還打電話給她，聲稱家裡有10個朋友「正在房裡等她」，要她立刻回家一起進行「多人運動」，氣得少女告訴男子自己正在警局報警，嚇得男子立刻將她的電話號碼拉入黑名單。

▲中國男老師反咬16歲少女向自己要錢。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

警方接獲報案後立刻展開調查，發現涉事的中國男子是在暖武里府教外語的30歲徐姓老師。徐男告訴警方，他與少女在11月初相識後，就一直與對方保持密切聯繫，直到12月1日，少女表示想來找他，於是他便搭乘計程車去接少女到自己家中。

徐男坦言自己和少女發生了2次性關係，但由於他之後有事，便拿出500泰銖讓少女自己搭車回家，但少女卻對此表示不滿。此後，他與少女依舊保有聯繫，但因為他一直很忙碌，所以就沒有再和少女見面。

徐男也表示，少女12月12日發訊息要錢被拒後，才告訴徐男自己只有16歲，並威脅他要告他性侵，讓徐男十分吃驚，因為少女在交友軟體上寫明自己已19歲。

目前，警方將對徐男提出3項指控，其中包括將15歲以上18歲以下的未成年人從父母身邊帶走、出於不雅目的帶走15歲以上18歲以下的未成年人，以及性侵罪。徐男否認上述指控，但由於他主動前往警局配合調查，因此警方允許他暫時被釋放。