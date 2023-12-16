正妹倒路邊遭扛進國宅公廁性侵！醒來「內褲沾DNA」崩潰提告

▲小花喝醉倒路邊，遭阮姓移工扛進國宅公廁性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名正妹小花（化名）與朋友相約餐敘，結束後因為意識不清，下了計程車就倒在路邊，沒想到因此遭阮姓移工撿屍，人被帶進國宅的廁所性侵，皮包財物還被洗劫一空。台北地院審理後，判阮姓移工3年6月有期徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2022年間與朋友相約，在三重某餐廳餐敘，期間喝了許多酒，等到散會以後獨自搭乘Uber返家。

不過，因為喝了太多酒，小花無法控制自己，下車以後直接倒在地上昏睡。這時一名阮姓移工騎腳踏車經過，發現小花倒在地上，認為有機可乘，於是上前將小花扛起，帶到隔壁國宅的廁所內。

▼小花被阮姓移工帶到國宅公廁性侵，財物還被洗劫一空。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



阮姓移工將人扛進廁所，接著開始伸出狼爪，不斷上下其手，還進一步侵犯得逞，直到小花驚醒尖叫，他才罷手離開。

小花被嚇得不清，但因為實在太醉，意識仍舊不清楚，直到後來被送往醫院，人才慢慢清醒。而小花清醒後開始清點財物，發現皮夾消失，裡面的4、5,000元現金以及2張信用卡、身分證等物也都遺失，氣得她驗傷提告。

經過醫師檢查，小花當天穿著的內褲、私密處深處都採檢出了阮男的DNA，台北地院審理後，依照乘機性交罪，判阮男3年6月有期徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境，全案仍可上訴。

至於竊盜的部分，法官認為，依照公訴人所提出的證據，尚不能證明阮男犯罪，因此予以無罪處分。