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高雄跨年「高空酒吧」賞煙火！DJ電音狂歡　一路嗨到凌晨2點

▲▼承億酒店24樓無邊際泳池夜晚市景。（圖／承億酒店提供）

▲2024跨年就要到了，承億酒店24樓無邊際泳池可賞到夢時代煙火。（圖／承億酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

再過2個禮拜就要迎接跨年，今年許多飯店紛紛推出超嗨跨年派對，高雄承億酒店就推出超狂「雙派對」，分別在24樓高空泳池畔、27樓高空酒吧舉辦DJ表演，還能近距離賞到夢時代跨年煙火。高雄英迪格酒店也在高空露天酒吧舉辦粉紅趴，同樣也有DJ電音演奏，讓你嗨到2024。

高雄承億酒店擁有全台灣唯一高空透明無邊際泳池，今年夢時代宣布跨年煙火施放消息後，承億酒店位於亞灣區賞煙火絕佳地理位置，也同步帶動了酒店住房率，目前跨年連假住房已全數滿房。

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▲▼承億酒店24樓無邊際泳池夜晚市景。（圖／承億酒店提供）

▲▼承億酒店24樓一票暢飲玩到底池畔派對。（圖／承億酒店提供）

▲▼承億酒店24樓無邊際泳池夜晚市景。（圖／承億酒店提供）

今年承億酒店於24樓高空泳池畔及27樓Bar Kao舉辦雙跨年派對，分別推出「一票暢飲玩到底池畔派對」及「爵士慵懶音樂泰式Buffet派對」，民眾可以依照自己的喜好選擇活動樓層購票，早鳥暢飲站票每人2200元；活動暢飲站票每人2600元，入場門票即日起開賣。

▲▼承億酒店27樓「Bar Kao」爵士慵懶音樂泰式Buffet派對。（圖／承億酒店提供）

▲▼承億酒店27樓「Bar Kao」爵士慵懶音樂泰式Buffet派對，高空KTV開放預訂。（圖／承億酒店提供）

▲▼承億酒店27樓「Bar Kao」爵士慵懶音樂泰式Buffet派對。（圖／承億酒店提供）

「一票暢飲玩到底池畔派對」從晚間8點30分一路嗨到凌晨1點30分，有4位DJ精彩表演、酒水暢飲及摸彩活動，最大獎可抽到承億酒店住宿券。27樓「Bar Kao」則安排爵士樂團跨年表演，還有限定時段供應泰式Buffet及酒水暢飲，同時也有承億酒店及集團文旅住宿券摸彩活動。

▲▼高雄英迪格-Pier No. 1 酒吧（圖／英迪格酒店提供）

▲高雄英迪格酒店也將在頂樓Pier No. 1 酒吧舉辦粉紅派對。（圖／英迪格酒店提供）

今年電影《芭比Barbie》上映，全球掀起粉紅旋風，位於高雄英迪格酒店、坐擁絕佳城市夜景的高空酒吧Pier No.1，將於12月31日舉辦「粉轟趴Pink Party」跨年派對，結合酒店各處粉紅打卡點，露天酒吧DJ馳放電音演奏及粉紅限定特調等精選酒水暢飲，派對門票每人2800元起，邀請民眾佩戴最閃亮的粉紅裝扮，一起迎向全新的2024年。

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