獨／鋼刺穿陰囊！工地男竟忍到隔天就診　好家在蛋蛋沒破

▲患者經過超音波檢查，確認睪丸沒有受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子前往泌尿科求診，褲子一脫真的是把醫生嚇壞，因為他的陰囊明顯被刺破了，但他絲毫沒有痛感，甚至是隔了一天才來求診，醫師詢問怎麼受傷，他說是被鋼筋刺穿，這個答案更是讓醫師傻眼，還好經過檢查，睪丸沒有刺破，算是不幸中的大幸。

一名40歲的男子來到泌尿科診所求診，開口的第一句話就讓醫師嚇壞了，他淡定的說：「醫生，我的陰囊被鋼筋刺破了」，這句話讓收治的張美玉醫師嚇了一跳，他接著說：「我昨天在工地被鋼筋刺破，一開始都不覺得痛，隔了一天慢慢覺得痛才來看診。」

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▲張美玉醫師提醒陰囊創傷一定要就醫，確認睪丸沒有受傷 。（圖／記者吳奕靖攝）

鋼筋刺破？怎麼弄？他說：「我們在綁鋼筋啊，我要跨過去鋼筋，結果鋼筋沒有綁好緊，我一腳跨過去，會陰部坐在鋼筋上，然後直向的鋼筋就往我下體插進去了」，侯先生一句一句說得淡定，但每一字都讓張美玉出了一身冷汗，張美玉問他當下都沒有覺得很痛？「覺得有流了一些血、濕濕的，但我以為還好，但是今天就開始痛腫起來了，所以就來找你。」最後進行內診，明確看到陰囊下方有個明顯傷口，還好透過超音波檢查，確認睪丸沒有被刺傷，讓張美玉覺得患者十分幸運。

張美玉醫生提醒，陰囊創傷一定要檢查睾丸有無受傷，而且陰囊創傷往往會合併感染一定要注意傷口照護。還好病患經過檢查之後，傷口有一些感染，經過清創縫合手術就能夠回家休養。