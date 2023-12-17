「最美魚市場」改裝見客！露天燒烤、喝咖啡賞海景　小酌超chill

▲鼓山魚市場重新開幕，這次加強夜經濟，提供夜晚放鬆選擇。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

有高雄「最美魚市場」之稱的鼓山魚市場，今年9月暫停營業進行櫃位調整，近日重新開幕調整為複合式商場並加強「夜經濟」，有新鮮漁獲、石板燒烤、景觀咖啡和精釀啤酒，在港邊吹風小酌可以遠眺85大樓、旗津夜景，被無敵海景環抱實在太愜意。

鼓山魚市場去年10月開幕後爆紅，不過因周邊停車位難尋，加上平日遊客冷清，一度只剩6個櫃位經營。經過3個多月整修，近日重新出發，華麗轉身成質感複合式商場，吃喝玩樂通通都有，民眾到哈瑪星除了搭渡輪去旗津以外，還能在此一次購足全國特色伴手禮。

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▲▼鼓山魚市場重新改裝見客，買的到新鮮漁獲、伴手禮。（圖／記者許宥孺翻攝）

這周末更推出「1元限時購」，限時限量用1枚銅板就能帶回商品及特色農漁產品，還有討海人市集、主廚魚體分解秀、石斑魚試吃會、消費滿額送等活動。

▲在海邊小酌超Chill。（圖／記者許宥孺翻攝）

鼓山魚市場這次改裝後加強戶外氣氛營造，結合山海景緻打造出全高雄最Chill的戶外夜經濟，特邀進駐了渡船頭啤酒花園、MOON月鯉灣景觀咖啡、越醬石板燒烤，從燒烤美食到精釀啤酒盡情選擇，並延長夜間營業時間，提供民眾夜晚放鬆最佳選擇。

▲承億酒店27樓的「BAR KAO」近日泰式餐廳開幕。（圖／記者許宥孺攝）

另外，位於承億酒店27樓的「BAR KAO」高空餐酒館，可360度環視高雄亞灣區絕美景色，近日餐廳推出正宗泰式料理。餐廳空間融入各式南洋風植栽設計，還有3間不同大小的包廂內附KTV設備搭配港灣夜景，整體設計以藝術叢林之姿呈現。

▲主廚以現撈海味為題揉合重口味香辣的南泰料理及中泰經典風味。（圖／承億酒店提供）

值得關注的是，承億酒店首次邀請女主廚葉舒妮操刀，主廚本身為南泰人，來台近30年擁有多年飯店主廚經驗，擅長香料咖哩調製，其中主廚最推薦「帕能咖哩牛」以檸檬葉、乾燥紅辣椒、香茅、南薑、辛香料等成分調製，特別選用肉質香甜的翼板牛搭配咖哩鹹甜微辣口感，是「BAR KAO」的必點招牌料理。

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