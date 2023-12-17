浙江纜車「雪天卡空中」　51名乘客「又冷又餓又害怕」

▲纜車卡在空中，遊客們又冷又餓。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江湖州安吉雲上草原高山旅遊度假區的空中纜車16日發生故障，導致50多名遊客被困在空中。由於適逢寒潮來臨，遊客們又冷又餓又害怕，受困兩個多小時才終於得救。

根據陸媒報導，遊客邢先生提到，當天他跟著同事們一起來景區遊玩，大家本來想去玩玻璃棧道、空中鞦韆，但是這些設施都因為雨雪天氣關閉了，「山上有積雪，還有霧淞很美。」

邢先生說，他們看完了雪景之後要下山，去搭乘纜車，沒想到纜車居然停駛了，並聽說有人被困在纜車上。現場的工作人員說，纜車是因為風太大臨時停駛。

邢先生朝著山下望去，果然看見好幾個纜車的車廂卡在了半空中，裡面都坐著人。

受困者施先生說，他跟同事當時才搭上纜車沒多久，剛過了兩個塔尖，就聽見一聲「吭哧」，然後困在了空中。他與同事嚇了一跳，直到10幾分鐘後才聽到廣播，說纜車暫時停運，要大家耐心等待。

施先生提到，當時車廂裡面一共有5個人，兩個女生有點害怕，他們三個男生只好互相安慰，「附近就是滑雪場，體感溫度低於零度，我們午餐也還沒吃，大家都又冷又餓又害怕。」

最慘的是，纜車上的訊號也不好，即使大家的手機都有電力，卻無法上網，也無法打電話。

直到兩個多小時後，纜車才終於恢復運行，將乘客們送回山下。施先生說，有些人真的太冷了，下來以後連熱水都拿不住，一直發抖，「以後看見纜車都會有陰影了。」

雲上草原度假區工作人員證實，纜車當天的確故障了，共有51名乘客受困，而故障會發生，是因為有一個空的車廂因風太大脫軌，觸發了整條索道的保護裝置。

不過，工作人員也說，其實山頂到山下不一定要搭纜車，也是有山路能走，只是不行要兩三個小時，這麼冷的天氣，大家肯定還是會選擇搭纜車。

雲上草原高山旅遊度假區客服表示，目前索道已恢復正常運營，後續將對索道進行進一步檢修。