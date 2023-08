纜車繩索斷裂！巴基斯坦2大6小「困270m高空」　直升機出動救援

▲巴基斯坦纜車繩索斷裂導致8人困在半空中。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

巴基斯坦西部山區一處纜車行駛到一半時,其中一條纜線突然斷裂,共有6名兒童、2名成人被困在900英呎(約274公尺)高空中,目前當局正在進行緊急救援。

Pakistan Army's SSG team dispatched to rescue people stuck in #Battagram chairlift. The cable hangs in the middle of a deep ravine surrounded by stunning mountains, where cable cars are frequently used to connect remote villages and towns. pic.twitter.com/0B3lYINltZ