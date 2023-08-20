怪風一吹！澳最長纜車椅子掉了　滑雪客瞬間墜數公尺摔落雪地

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州「特裡德博滑雪場度假村」（Thredbo Ski Resort）19日吹起怪異大風，滑雪纜車座椅當場脫落，滑雪客從數公尺空中摔落雪地，造成3人受傷。

綜合澳洲廣播公司、衛報等報導，事發於滑雪場的科西阿斯科纜車（Kosciuszko），當地19日下午2時20分左右，纜車當時已經快要到站，位置接近山頂處，沒想到一陣強風吹來，座椅瞬間脫落。兩名20多歲女子背部受傷，一名20多歲男子臉部受傷，3人分送至坎培拉醫院及庫馬衛生服務中心接受治療。

依據網路流傳的現場照片，滑雪巡邏隊多名成員協助傷者，旁邊雪地上就是掉落的纜車座椅。

There's been an emergency rescue at the Thredbo ski resort. A chairlift was hit by a strong wind gust throwing three people to the ground. https://t.co/OF81oZXOfr #Thredbo #7NEWS pic.twitter.com/8wGJy4k9SZ — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) August 19, 2023

針對這起事件，度假村19日發聲明表示，此案由一陣突然襲來的反常風勢引起，這起單獨事件並未造成重大傷害，3名受傷顧客接受團隊照顧，沒有其他客人或纜車椅子受到影響，相關單位正進行調查。

科西阿斯科纜車是澳洲最長的纜車，全長近2公里，約在33年前完工。在此案調查期間，纜車將維持關閉狀態。