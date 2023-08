怪風一吹！澳最長纜車椅子掉了　滑雪客瞬間墜數公尺摔落雪地

記者詹雅婷/綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州「特裡德博滑雪場度假村」(Thredbo Ski Resort)19日吹起怪異大風,滑雪纜車座椅當場脫落,滑雪客從數公尺空中摔落雪地,造成3人受傷。

綜合澳洲廣播公司、衛報等報導,事發於滑雪場的科西阿斯科纜車(Kosciuszko),當地19日下午2時20分左右,纜車當時已經快要到站,位置接近山頂處,沒想到一陣強風吹來,座椅瞬間脫落。兩名20多歲女子背部受傷,一名20多歲男子臉部受傷,3人分送至坎培拉醫院及庫馬衛生服務中心接受治療。

依據網路流傳的現場照片,滑雪巡邏隊多名成員協助傷者,旁邊雪地上就是掉落的纜車座椅。

There's been an emergency rescue at the Thredbo ski resort. A chairlift was hit by a strong wind gust throwing three people to the ground. https://t.co/OF81oZXOfr #Thredbo #7NEWS pic.twitter.com/8wGJy4k9SZ