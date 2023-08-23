纜索斷掉！巴基斯坦纜車「懸掛空中」驚魂15小時　8師生獲救

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴基斯坦山區纜車22日行駛到一半突然發生纜索斷裂的緊急情況，導致8名師生受困離地約274公尺高空的纜車中，且當時還吹起強風，所幸歷經約15小時磨難之後，全員平安獲救。

▲▼ 纜車繩索斷裂懸掛半空中。（圖／達志影像／美聯社，下同）



綜合路透、BBC等報導，事發於當地22日上午7時左右，這群師生正在上學途中，搭乘纜車前往巴塔葛蘭（Battagram）偏遠山區的學校，未料纜車行駛到一半時，其中一條纜索突然斷裂，整個纜車全靠另一根纜車繩索懸吊半空中，且纜車位置下方就是深谷。

當局獲報後展開救援，只不過等到第一架救援直升機抵達現場時，師生早已受困4小時之久。其中一名受困的學生患有心臟疾病，失去意識數小時，另據救援人員的說法，有一名學生因炎熱、恐懼陷入昏迷，目前尚不清楚此名學生是否為同一人。

當時正吹著強風，軍用直升機把救援人員送至事故纜車附近，儘管起初有幾次嘗試救援的行動失敗，但成功把食物、水送進纜車。除了強風，還有人擔心直升機旋轉葉片可能破壞纜車穩定度，直升機作業一度暫停，但地面人員持續進行救援。

#BREAKING

FOURTH (4) CHILD RESCUED by the Pakistani military.



: #Pakistan Air Force Leonardo AW-139 Seahawk helicopter rescues child from #Battagram cable car after 11 hours trapped in the chairlift. Army helicopters and SSG commandos, Shahbaz team paratroopers participated. pic.twitter.com/BZsmTI5uUT — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) August 22, 2023

整起救援行動引發巴基斯坦全國關注，在直升機救援暫停之前，有一名學生被綁在安全繩索吊掛下來，左右搖晃，接著降至地面。搜救團隊先救出一名孩童，其餘受困者入夜後也全都獲救，使用空中飛索被送至安全地帶。