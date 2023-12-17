商湯科技湯曉鷗病逝　年僅55歲「陸AI界領軍人物」

▲商湯科技創辦人湯曉鷗。（圖／翻攝SenseTime Group）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸AI龍頭公司「商湯科技」16日證實，其創辦人湯曉鷗15日晚間11時45分因病離世，享年55歲。

商湯科技在訃告中提到，湯曉鷗是中國人工智慧領域的傑出代表，學識淵博、治學嚴謹、求真務實、開拓創新，富有家國情懷和戰略眼光，把全部精力奉獻於電腦科學研究，積極推動原創技術發展，為中國人工智慧領域科技事業發展有卓越貢獻。

商湯科技強調，湯曉鷗所制定的公司使命「堅持原創，讓人工智慧引領人類進步」將激勵所有商湯人，勇攀高峰，去完成其未竟的事業。

湯曉鷗1968年生於遼寧鞍山，1990年從中國科學技術大學畢業、1991年獲得美國羅徹斯特大學碩士、1996年獲得麻省理工學院博士學位，之後進入香港中文大學工作，於2001年創立了香港中文大學多媒體實驗室。

2005年至2007年，湯曉鷗在微軟亞洲研究院工作，擔任視覺計算組主任；2008年，他在深圳先進技術研究院多媒體集成技術研究室工作，擔任主任和研究員。

湯曉鷗從事電腦視覺相關領域的研究，包括多媒體、電腦視覺、模式辨識及視訊處理，他所發明的人臉識別技術，是世界上第一個超過人眼識別能力的計算機算法。