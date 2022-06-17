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大陸 大陸焦點 特派現場

陸45歲AI專家猝死震驚業界　曾為阿里「刷臉支付」領路人

▲大陸AI專家孫劍猝死。（圖／CFP）

▲大陸AI專家孫劍猝死。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸曠視科技首席科學家、曠視研究院院長孫劍14日因突發疾病搶救無效去世。據了解，孫劍為大陸人工智能（AI）領域的權威專家，他的3個學生創立曠視科技，專精AI及人臉識別研究，阿里巴巴最著名的「刷臉支付」也是出自其手。由於孫劍沒有慢性疾病等狀況，猝死的消息傳開後也震驚大陸AI界。

▲大陸AI專家孫劍猝死。（圖／CFP）

▲孫劍為曠視科技首席科學家兼研究院院長。（圖／CFP）

《第一財經》報導，知情人士表示，並沒有聽說孫劍有什麼基礎疾病，可能是因為過度勞累導致的猝死，「孫劍博士平時非常注重身體上的鍛鍊，去世前一晚還在夜跑。具體死因不明，目前還在調查中，希望能有真相大白的一天。」

公開資訊顯示，孫劍為陝西西安人，年僅45歲，在西安交通大學完成學士、碩士、博士學位，畢業時專業涉及人工智慧和電腦領域，畢業後曾在微軟研究院亞洲分院擔任首席研究員，主要研究人臉識別、計算攝影和深入學習的圖像理解，7年前帶領團隊勇奪國際圖像識別大賽五個冠軍。

至於孫劍任職的曠視科技是由他在微軟研究院的三名學生創立，這三名學生皆出自於「人才搖籃」清華姚班。清華姚班是在大陸數學、物理資訊競賽達到王者級別的選手才可以進入，含金量十足。作為這三人的老師，孫劍在AI及圖像（人臉識別）領域更是在業界受到推崇。

曠視科技的最大股東為阿里巴巴，阿里巴巴推出的「刷臉支付」一度讓支付方式打開一扇新的窗戶，而刷臉支付的技術支持也來自於曠視科技。孫劍加入曠視之後，致力於推動算法創新。他認為，最高層次的算法創新是對問題的理解以及新的看法，「人工智能屬於跨學科的研究，以機器學習為基礎，涉及計算機視覺、語音處理等多方面問題，直到今天，人工智能的很多問題仍然不清楚。」

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