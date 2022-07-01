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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸「靈鵲星座計劃」160顆衛星直播地球　從太空人臉識別抓罪犯

▲大陸首顆通信能力達10Gbps的低軌寬帶通信衛星「銀河航天首發星」。（圖／CFP）

▲大陸「零重空間」公司的「靈鵲星座計劃」將發射160顆衛星幫地球做直播。（示意圖／CFP） 

記者林彥臣／綜合報導 

大陸的「零重空間」公司實施一項稱為「靈鵲星座計劃」，要利用160顆衛星，在距離地球表面500公里的外太空，幫地球做直播，並且預期將來可以將這項技術，應用在人臉辨識打擊犯罪，以及災害防治等領域。

根據「北京日報客戶端」報導，「零重空間」公司的「靈鵲星座計劃」是由靈鵲一號、靈鵲二號、靈鵲三號組成160多顆衛星混合組網星座，目前，該公司已經成功將10顆衛星送入太空，實現每週一到兩次的「拍攝」頻率。

按照計劃，明年將完成一期部署，共48顆衛星組網，有望實現一小時一次的拍攝頻率，待未來星座部署完成後，將形成覆蓋全球的高時間分辨率對地觀測能力，甚至可以10分鐘拍攝一次。

報導指出，給地球做直播可以如何應用，「現在幾小時就可以拍攝一次」，能更好地看到生活環境的變化，可以通過衛星更早地預警違法建設、偷排汙水、自然災害等。

報導指出，「靈鵲」更「靈」的是，可以人臉識別，如果地面上有違法建設，過去是衛星拍攝後傳回地面進行對比，而現在則是可以在太空自動識別出來後再傳回地面。如果發現了違建等違法行為，當天就可以把訊息傳回來。

零重力實驗室作為中國商業航天頭部高新、專精特新企業，以衛星自主研發和「靈鵲星座」建設為核心，構建商業航天器供應鍊和空天信息服務為支撐的「一體兩翼」商業模式，致力於成為國際一流的基於自研衛星技術的空天信息服務商。

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