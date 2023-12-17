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新北男阿柔洋散步失聯！摔邊坡40m...警消靠手機鈴聲尋獲遺體

▲▼阿柔洋石觀音廟墜落邊坡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲男前往深坑區王軍寮散步不慎滑落邊坡身亡。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市64歲王姓男子，15日出門前往深坑阿柔洋散步，但過了許久都沒有回家，女兒報案求助，警消到場搜尋後在該廟附近聽到手機鈴聲，猜測王男可能滑落邊坡，下切約40公尺位置找到王男，但已無呼吸心跳，家屬放棄急救，事故原因尚待調查。

新北市政府消防局指中心16日凌晨1時接獲深坑分駐所轉報，民眾稱爸爸15日早上9時告訴家人要出門散步，因為爸爸常常獨自出門散步習慣，所以一直到今晚才發現尚未回家，緊急報案求助。

▲▼阿柔洋石觀音廟墜落邊坡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

消防局獲報後前往深坑區王軍寮的阿柔洋石觀音廟附近步道搜救，員警發現該廟附近陡坡有手機鈴聲，猜測王男可能滑落邊坡，隨即引導消防人員前往，消防人員於手機鈴聲處架設繩索下切約40公尺位置搜尋，16日凌晨4時3分發現王男，王男已無呼吸心跳，全身僵硬臉上有乾掉血跡，王男妻子忍痛放棄急救，由警方聯繫檢察官至現場勘驗，事故原因尚待調查。

第四大隊長陳志瑋提醒市民，爬山時應攜帶適當的裝備，包括充足的飲水、食物和保暖衣物，同時盡量避免單獨行動，並建議使用具有定位功能的裝置，以便在迷路或遇到緊急情況時能夠迅速獲得援助。

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