盧秀燕站台蔡壁如喊揭3大密案　總統一戰「姊妹登山」：各自努力

▲盧秀燕今晚現身清水站台蔡壁如，喊出要揭開台灣三大弊案，力挺蔡壁如進國會，總統部分各自努力。（圖／記者白珈陽攝，下同）



記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市長盧秀燕今晚現身清水紫雲巖，替民眾黨立委候選人蔡壁如站台。盧高喊要讓蔡壁如進立院，揭開國家三大密案，包含疫苗案、巴西蛋案以及趙天麟被爆有陸籍小三案。盧開砲說：「那個立委（趙天麟）現在還能在國防委員會，親中舔共，有沒有賣台？不知道，因為根本沒辦。」盧在現場喊出「支持侯友宜」，轉頭向蔡說，各人說各人的，姊妹登山，有的可以合作，有的各自努力。蔡則笑臉回應。

盧秀燕今晚替蔡壁如站台，身旁還有國民黨籍立委候選人廖偉翔與民眾黨籍議員，持續進行「台中藍白合」。盧秀燕上台後說，當立法委員，第一要會去中央爭取預算，地方才會建設，第二就是要會監督。

盧秀燕表示，她現在最想知道國家3大密案，第一就是新冠肺炎期間，大家都打疫苗，疫苗買很多，怎麼買？價錢不明，在野黨說要查，民進黨不給人查，還要封起來30年。

盧秀燕表示，立委本來就有權利審查預算，可以查是誰在買，全世界卻只有台灣買疫苗封鎖機密30，30年之後可能包括我，都已經不在世界上，下一代也不記得這件事，從此之後被忘記了，所以我們要讓蔡壁如讓進立法院去揭密。

盧接著說，第二個是巴西蛋，報紙都有寫，有一個70幾歲老太太退休了之後，政府委託他，花買5億多買8000萬顆的巴西蛋，結果蛋因為過期了，被揭發後蛋還在倉庫，政府進退兩難，這位太太是不是人頭？不知道，也沒得查。

至於最後一個密案，盧秀燕說，最近有看到台北市里長、里民被民進黨辦，說去大陸玩（受招待），每個都被辦案、上電視，我剛從高雄回來，高雄人都在講什麼？就是民進黨有一個立委，是國防委員會召集委員，出入大陸自如，還帶小姐！

盧表示，今日才去幫陳美雅助選，該選區的立委不敢選，但現在仍可以當立委，還可以去國防委員會當召委，（根本是）親中舔共，結果有被檢調查辦？反而是現在這些里長、里民被辦，這個委員有沒有出賣國家？有沒有洩密？不知道，說是還在搜集資料，所以要讓蔡壁如到立法院去揭開這個弊案。

盧秀燕最後說，一定要讓蔡壁如凍蒜，國家才會清廉，要有揭發弊案的人，也要有人辦案。若說到辦案，我們國民黨總統候選人侯友宜最會辦案，他說要成立特偵組，就是要辦這個。

盧還轉頭向蔡璧如說：「不好意思，各人說各人的，總統我支持侯友宜，因為我們要神探辦案。台灣很民主，這次選舉有三種，有些可以合作，有些可以各自努力，姊妹登山，不同黨可以當朋友，也可以競爭。」蔡壁如則笑笑回應「有些可以各自努力」一說。