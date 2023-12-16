快訊／3縣市大雨特報！一路下到晚上　全台有感降溫

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

中央氣象署15:25持續針對3縣市發布大雨特報，因東北季風影響，今（16）日基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

大雨特報

影響時間：16日下午至16日晚上

大雨範圍：基隆北海岸、新北市山區、宜蘭縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日鋒面通過以及大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降；北部及東北部清晨開始即受冷空氣影響，且愈晚愈冷，預測今晚至明晨低溫僅有12、13度，而其他地區也會下降到14至17度，中部以北、東北部及東部今天整天偏冷，其他地區早晚亦冷。另外，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北及東北部降雨範圍較廣、雨勢也稍大，中南部地區亦有零星降雨。

氣象署已針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣以及苗栗縣共7縣市發布低溫特報。氣象署提醒，今日至明（17日）白天新竹以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

週日（17日）一整天都是這波冷氣團最冷的時候，中部以北及東北部低溫13至15度，其他地區16度左右，白天北台灣整天氣溫介於13到14度，中部及花東高溫18到22度，南部則是25度左右；降雨方面，北部及東半部地區仍有機會下雨，中南部地區降雨較零星。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）