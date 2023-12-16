快訊／冷氣團灌頂！7縣市低溫特報　急凍「跌破10度」

▲低溫特報。（圖／氣象署）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團灌頂，中央氣象署今(16日)上午11時19分針對7縣市發布低溫特報，苗栗縣低溫恐跌破10度以下。

氣象署表示，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(16日)上午至明(17日)白天新竹以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，注意防範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

低溫特報

影響時間：16日上午至17日下午

橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣

黃色燈號(寒冷)：苗栗縣

▲冷氣團南下及鋒面通過，北部天氣濕冷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

根據氣象署預報，今日晨鋒面通過，隨後大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，清晨各地氣溫約19至23度；預測中午前後中部高溫約21至24度，南部約25至28度，北部及東北部清晨開始即受冷空氣影響，且愈晚愈冷，預測今晚至明晨低溫僅有12、13度，而其他地區也會下降到14至17度，中部以北、東北部及東部今天整天偏冷，其他地區早晚亦冷。

降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其中桃園以北及東北部降雨範圍較廣、雨勢也稍大，中南部地區亦有零星降雨。