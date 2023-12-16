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一圖看雪崩式降溫！台北「一夜夏天變冬天」　最凍10°C時間點曝

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲17日清晨有機會出現10度低溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（16）日強冷空氣南下，北台灣越晚越濕冷。氣象專家賈新興PO出一張「雪崩式降溫圖」，預估明天清晨出現最低溫，苗栗以北空曠區僅有10度左右，有網友形容「台北一夜夏天變冬天」。氣象粉專天氣風險 WeatherRisk分析師廖于霆表示，一早氣溫溜滑梯，直到下週一各地溫度才明顯回升，但下週三冷氣團又報到，屆時又要急凍10度。

▲▼台北過去24小時的溫度變化 。（圖／翻攝氣象署官網）

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▲台北過去24小時的溫度變化 。（圖／翻攝氣象署官網）

分析師廖于霆指出，過去一段溫暖甚至稍悶熱的日子過去了，受到大陸冷氣團南下影響，今日北部、東北部開始明顯降溫，如溜滑梯從20度開始向下，預估今深夜至明日清晨，北部、東北部市區低溫僅有13度左右、郊區低溫10～11度，中部低溫13～15度，南部低溫16～17度，花東低溫14～16度，「會是相當有感的降溫」提醒大家要做好保暖。

至於降雨方面，廖于霆說，只有在東北風迎風面的基隆北海岸與東北部山區整天有陣雨，其他北部與花東是多雲短暫雨，桃園以南則是多雲或多雲時晴的天氣為主。

廖于霆表示，這波大陸冷氣團影響到週日，週日北部、東北部全天感受寒冷，白天高溫不超過15度，低溫在11～13度間徘徊。中部白天高溫可來到18～20度，但早晚也只有12～14度。南部白天高溫21～23度，夜間低溫16～17度。花東地區白天高溫18～20度，低溫14～16度。中南部日夜溫差拉大。

廖于霆說明，下週一冷空氣減弱，各地高低溫明顯回升，不過很快地下波冷氣團週三又要報到，屆時週四、週五北部、東北部又要大幅降溫，低溫只剩10度。

廖于霆分析，下週整週台北感覺都偏寒冷，和前一週相比落差很大。12月上半月台灣氣溫相對偏暖，但到了下半月北方冷空氣開始活躍，因此比較厚的保暖衣物可以開始派上用場了。

「有感覺到了嗎？」賈新興一早也PO出一張「雪崩式降溫圖」，顯示台北從昨日中午之後溫度一路下滑。有網友表示，「台北昨天是夏天今天變冬天。」也有網友說，「中部起風了。」賈新興提醒，第一波冷空氣影響，預估明日清晨出現最低溫，台北站12度左右，苗栗以北空曠區10度左右。

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