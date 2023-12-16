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今晚到明晨「低溫特報」！連3天高山有機會追雪　急凍8度地區曝

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今起急凍降溫，北台灣下探10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波冷空氣接力，今天(16日)起溫度一路崩跌，氣象署將針對今晚到明晨發低溫特報，北台灣低溫下探10度，下周二還有一波直逼寒流冷空氣強襲，全台有感降溫，北部低溫狂跌下探8到9度，下周四和下周五最冷，另今晚到明晨、下周三高山有降雪機會。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，昨晚到今天清晨鋒面通過，今天基隆北海岸、大台北、宜蘭陸續有降雨，其他地區多雲到晴為主，今天下半天後，中部也會開始有降雨。

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未來一周將有兩波冷氣團，陳伊秀指出，首波從今天影響到下周一，最低溫北台灣下探12到13度，其他地區低溫14到17度，其中北台灣今天清晨出現18到19度，且會越晚越冷，氣象署將針對今晚到明晨發低溫特報，新竹以北、宜蘭低溫有機會到10到13度，馬祖9度。

明天一整天溫度回升不明顯，整天12到14度，中南部跟花東地區高溫明天低於20度，約16到18度，整天感受涼冷。周一短暫回暖，溫度回升，北台灣高溫回升到20度。

緊接著下一波更強冷空氣南下，陳伊秀指出，下周二開始，第二波強烈大陸冷氣團開始影響且更強，預計持續到下周五，這段時間北台灣低溫有機會接近10度，中部地區低溫跟其他地區低溫12到13度。其中下周四清晨，苗栗以北、宜蘭、北台灣山區空曠地區有機會出現10度以下低溫，苗栗以北、宜蘭有機會下探8到9度，下周五溫度會更低，水氣轉乾加上輻射冷卻影響，低溫可能持平或更低，這一波降溫全台有感。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

降雨部分，陳伊秀表示，今天一大早鋒面通過，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭都出現降雨，桃竹苗、中部山區、東半部也開始有降雨，下周一冷氣團減弱，降雨趨緩，迎風面也有降雨；第二波強列大陸冷氣團水氣相較第一波冷氣團少，迎風面北台灣、東半部仍有降雨，下周四、下周五強烈大陸冷氣團仍影響降雨，剩山區、東半部地區有雨。

陳伊秀指出，第二波強烈大陸冷氣團較強，預測台北氣象站低溫10.6度，相當接近寒流等級，若溫度再低一點，不排除達寒流等級；受冷空氣和水氣影響，今晚到明天清晨3500公尺以上高山有降雪機會，第二波強烈大陸冷氣團水氣少，下周二下半天降溫，下周三北部、東北部2500公尺以上高山可能下雪。

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