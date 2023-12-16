美批准94億最新對台軍售　總統府：深化台美安全夥伴關係

▲美國批准94億最新對台軍售，總統府感謝美國政府持續落實對台灣的安全承諾，深化台美安全夥伴關係。（圖／路透社）



記者陳家祥／台北報導

關於美國政府於美東時間12月15日就「迅安系統作業維持」，總額3億美元（折合台幣約94億）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。對此，總統府發言人林聿禪16日表示，總統府感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續落實對台灣的安全承諾，展現美國政府對我國防需求的高度重視，協助台灣獲取防衛所需裝備。

林聿禪表示，本次是拜登政府任內第十二度宣布對台軍售，也是今年的第四度宣布對台軍售。而此次軍售項目的「迅安系統作業維持」，可提升我國軍聯戰指揮管理系統效能，將有助於國軍掌握共同作戰圖像（COP）以利有效執行防衛作戰任務。

林聿禪表示，台灣位處民主防線的最前緣，將會持續強化國防自主，以及堅持民主自由的價值，同時也將持續深化台美安全夥伴關係，並與理念相近國家加強合作，共同維護台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

美國國防安全合作署（DSCA）指出，國務院已批准出售台灣最新一項軍售，金額達3億美元，以維持訊安計畫指揮、控制、通訊與電腦（C4）系統生命週期，包括先前採購的多功能MIDS-LVT終端與「聯合戰術情報分配系統」（JTIDS）設備，以及備件與維修零件、技術援助、後勤等。

DSCA表示，軍售案符合台灣關係法，透過支持台灣持續實現軍隊現代化和維持可靠的防衛能力，推動美國外交政策與國安目標，也有助於提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。這項擬議中的裝備與支援銷售案不會改變這個地區的基本軍事均勢。