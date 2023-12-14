　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

擔心用於攻擊巴國平民　美國推遲向以色列軍售2萬支步槍

▲▼路透：美軍延後向以色列軍售2萬支步槍。（圖／路透）

▲拜登政府準備推遲向以色列出售2萬多支美製步槍，圖為在加薩走廊的以色列士兵。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府知情人士透露，拜登政府準備推遲向以色列出售2萬多支美製步槍，主要原因是擔心以色列定居者會以此襲擊約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦人。

根據《路透社》報導，美方知情人士透露，參議院外交關係委員回和眾議院外交事務委員會在11月初批准了這筆交易，但遲至今日都未繼續推行。知情人士表示，拜登政府擔心其中一些武器最終會落入以色列定居者（Israeli settlers）的手中。

自1967年中東戰爭以來，約旦河西岸就一直處於以色列軍事佔領之下，直到1995年被劃為165個巴勒斯坦飛地，但以色列仍持續在飛地建立被許多國家認為是非法的定居點，而巴勒斯坦只能對飛地進行有限度管理。

美國總統拜登和美國高階官員一再警告，以色列必須採取行動，制止以色列定居者在約旦河西岸針對巴勒斯坦人的暴力行為；白宮甚至在上星期針對參與暴力事件的以色列人實施簽證禁令。

隨著以哈戰爭越演越烈，美國在衝突中提供武器的具體方式和地點備受關注，但美方官員強調，目前沒有計畫向以色列的軍援加上附帶條件，也沒有考慮停止向以色列提供部分援助。

ET快訊
楊丞琳失言4天首現身　「遮住整張臉」一看到鏡頭…反應全被拍
快訊／深夜巨響　女高職生墜8樓身亡
陸正妹「馬拉松脫衣」爆紅！　被抓P圖真實模樣全看傻
凍抹條帶國中女友初嘗禁果　男友一口氣來4次下場慘了
正妹大巨蛋看球太激動「胸前釦子」炸開！　5秒片超兇
女大生當「時間管理大師」出軌多人！　陸男PPT震碎三觀
台啤雲豹高層深夜爆雷　NBA第一中鋒「表弟」要來台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍兩棲戰鬥車「訓練中翻覆」　1陸戰隊員死亡、14人受傷

3寶爸回不了家！　納坦雅胡辦公室：以色列41歲人質死亡

德國預算僵局化解　對台積電、英特爾補助不變

俄偷渡客「沒護照、機票」從丹麥一路飛到美國　還大嗑雙份飛機餐

以色列左右都是威脅！　約旦河西岸哈瑪斯支持者暴增

特斯拉在美「召回200萬輛車」　 更新自動輔助駕駛軟體

擔心用於攻擊巴國平民　美國推遲向以色列軍售2萬支步槍

快訊／眾議院表決通過　正式啟動對拜登彈劾調查

美台工作小組會議　支持台灣擴大國際參與

惠譽：中國明年經濟展望中性　面臨債務風險等不利因素

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

周海媚去世享年57歲！　工作室證實：願來生再相識

運將違規與騎士爆衝突　一言不合揮拳挨罰＋判拘

美軍兩棲戰鬥車「訓練中翻覆」　1陸戰隊員死亡、14人受傷

3寶爸回不了家！　納坦雅胡辦公室：以色列41歲人質死亡

德國預算僵局化解　對台積電、英特爾補助不變

俄偷渡客「沒護照、機票」從丹麥一路飛到美國　還大嗑雙份飛機餐

以色列左右都是威脅！　約旦河西岸哈瑪斯支持者暴增

特斯拉在美「召回200萬輛車」　 更新自動輔助駕駛軟體

擔心用於攻擊巴國平民　美國推遲向以色列軍售2萬支步槍

快訊／眾議院表決通過　正式啟動對拜登彈劾調查

美台工作小組會議　支持台灣擴大國際參與

惠譽：中國明年經濟展望中性　面臨債務風險等不利因素

美軍兩棲戰鬥車「訓練中翻覆」　1陸戰隊員死亡、14人受傷

丫頭出國脫了！「超巨半球外露」形狀全看光 比基尼正面全是洞

開啟10年又關閉！大陸盛傳不再公布裁判文書　僅供內部查閱

Cheap喊追回《帝王條款》獎項　呂秋遠954字反問：憑什麼？

快訊／上班注意！　國1「4車追撞」回堵5公里

楊丞琳失言4天首現身！幾乎「遮住整張臉」一看到鏡頭…反應全被拍

快訊／基隆社區大樓清晨火警！住戶緊急出逃　警消出動44人搶救

港湖擂台！高嘉瑜有政治跟騷狂？　公祭場都有人要她唱

《男生男生配》人氣CP裸肌濕吻！主角媽媽發聲逼哭全網

快訊／疑學測課業壓力大　彰化女高職生半夜墜8樓身亡

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

國際熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

「TikTok惡作劇」警找到5屍　校方：大體老師

Fed暗示明年至少降息3次　美股勁揚512點

「鋼鐵香蕉」爆紅　台灣人狂買

快訊／眾議院表決通過　正式啟動對拜登彈劾調查

美通膨再降溫　聯準會利率連3凍

台男曼谷被醫院拒收亡　泰政府要查了

學生謊報學校水塔藏屍　一查竟是真的

史上首次！COP28達成終結化石燃料協議

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」網友反應兩極

全球通膨中國卻反過來！　豬肉價暴跌推向通縮懸崖

越南重彈一中舊調　新表態香港是中國內政

以色列：無論國際是否支持　都將繼續加薩戰爭

女老師為學生肉體授業　囚犯照驚為天人

更多熱門

相關新聞

美台工作小組會議　支持台灣擴大國際參與

美台工作小組會議　支持台灣擴大國際參與

美國在台協會與駐美代表處今天在華府召開會議，討論擴大支持台灣參與聯合國體系與其他國際論壇，美方並重申支持台灣有意義參與世界衛生大會與國際民航組織。

2026恐爆印太衝突　英專家：歐洲應速強軍抗俄

2026恐爆印太衝突　英專家：歐洲應速強軍抗俄

以色列：無論國際是否支持　都將繼續加薩戰爭

以色列：無論國際是否支持　都將繼續加薩戰爭

美通膨再降溫　聯準會利率連3凍

美通膨再降溫　聯準會利率連3凍

葉倫：美國通膨率2024年應會回落至2%

葉倫：美國通膨率2024年應會回落至2%

關鍵字：

以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊美國北美要聞軍售

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

行人斑馬線等紅燈　駕駛：誰敢過

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面