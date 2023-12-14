擔心用於攻擊巴國平民　美國推遲向以色列軍售2萬支步槍

▲拜登政府準備推遲向以色列出售2萬多支美製步槍，圖為在加薩走廊的以色列士兵。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府知情人士透露，拜登政府準備推遲向以色列出售2萬多支美製步槍，主要原因是擔心以色列定居者會以此襲擊約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦人。

根據《路透社》報導，美方知情人士透露，參議院外交關係委員回和眾議院外交事務委員會在11月初批准了這筆交易，但遲至今日都未繼續推行。知情人士表示，拜登政府擔心其中一些武器最終會落入以色列定居者（Israeli settlers）的手中。

自1967年中東戰爭以來，約旦河西岸就一直處於以色列軍事佔領之下，直到1995年被劃為165個巴勒斯坦飛地，但以色列仍持續在飛地建立被許多國家認為是非法的定居點，而巴勒斯坦只能對飛地進行有限度管理。

美國總統拜登和美國高階官員一再警告，以色列必須採取行動，制止以色列定居者在約旦河西岸針對巴勒斯坦人的暴力行為；白宮甚至在上星期針對參與暴力事件的以色列人實施簽證禁令。

隨著以哈戰爭越演越烈，美國在衝突中提供武器的具體方式和地點備受關注，但美方官員強調，目前沒有計畫向以色列的軍援加上附帶條件，也沒有考慮停止向以色列提供部分援助。