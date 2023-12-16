優惠碼收下來！　速食店「免費送堡」限時5天開搶了

▲速食店免費送堡限時5天搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天先訂起來！人氣速食店「漢堡王」12月限定「華堡日」來了，即日起連5天只要線上預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定12月20日取餐，就可多吃原味小華堡1顆，小確幸肯定要搶一波；加碼祭出一組優惠碼可享加40元多吃5吋小華堡1顆+辣薯球，通通不能放過。

漢堡王「12月華堡日」開跑了，即日起至12月20日限時5天只要於官網下單外帶指定華堡系列套餐（華堡套餐／辣味華堡套餐／雙層華堡套餐／辣味雙層華堡套餐／三層華堡套餐／辣味三層華堡套餐），並輸入優惠碼「LOVEBK」，且選定12月20日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送不限量。

本月更加碼祭出1組優惠碼「BKWP40」，同樣只要下單外帶指定華堡系列套餐、選定12月20日取餐，即可享有「加40元升級5吋華堡1顆+辣薯球」，提醒每筆訂單限用上方2組優惠碼任選1組，機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台則不參與此活動。

▲麥當勞金黃地瓜條限時買1送1。

另，麥當勞全球版APP本周優惠券也祭出7大限定優惠，包括「金黃地瓜條買1送1」、「買任一超值餐送小薯」、「買任一超值全餐送蘋果派」、「買任一超值全餐送蛋捲冰淇淋」，還有2款精選優惠，分別為「大麥克+中杯可口可樂」優惠價99元、「麥香魚+小杯玉米湯」特價79元，以及早餐限定「買豬肉滿福堡加蛋送薯餅」等，即日起至12月17日止限時搶，提醒優惠券每張券限換1次，單筆交易限用1張。