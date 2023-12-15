感動片！4年輕人聽車禍聲衝現場　救傷指揮交通避免2度傷害

記者唐詠絮／彰化報導

轟！彰化花壇中山路麥當勞前昨(14日)深夜發生一起自小客車與機車碰撞事故，一部汽車駕駛買好餐後右轉彎，結果和一部機車發生碰撞，機車男騎士倒臥在旁，同行的友人也馬上停車查看，此時一旁二手汽車買賣的員工聽到巨大撞擊聲響，5人立即衝上前，幫忙指揮交通安撫傷患情緒，同時協助報警，所幸沒有造成更大傷亡。

▲彰化花壇鄉台一線發生車禍，二手車行員工立即衝上前幫忙。（圖／民眾提供，以下同）

去年1月9日晚間該路段也曾發生2輛車追撞，還撞毀麥當勞得來速招牌，造成3大人及1名1個月大女嬰受傷，昨夜參與車禍救援的中古車行員工說，當時1輛自小客車從麥當勞得來速車道剛買完餐要轉出來中山路，撞到1部直行的機車騎士。

聽到巨大碰撞聲響，4名員工馬上放下手邊工作奔到大馬路上，看到傷者已經人車倒地，為避免傷者遭到二度輾傷，立即分工合作協助，有的拿三腳架、指揮交通，並協助報警，所幸傷者意識清楚，在消防救護人員到場後立即送醫救治。

警方初步調查，車禍案發在9點多，勤務中心據報花壇鄉中山路發生交通事故，1名34歲楊姓女駕駛開自小客車從麥當勞得來速駛出後，欲右轉中山路時，與直行1部機車發生碰撞導致車禍，造成機車騎士林男（27歲）身體多擦傷，右手骨折，自小客車左側車身受損，機車前車頭毀損，事故雙方駕駛人都無酒駕情事，車禍原因仍有待調查釐清。