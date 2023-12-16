限時6天！超商咖啡「買2送2」搶喝　最新巧克力霜淇淋第2支半價

▲7-11 CITY雞尾酒風味氣泡咖啡可享「任選買2送2」，折扣後單杯只要50元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

快把握便宜買！超商推出指定咖啡飲品優惠，雞尾酒風味氣泡咖啡可享「任選買2送2」，等於單杯下殺只要50元爽喝，另外，超商也於近日開賣最新「巧克力霜淇淋」，單支售價49元，即日起還可享限時第2支半價優惠，再加碼送點數10點。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出CITY CAFE調酒系列飲品優惠，即日起至12月21日止，莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡（原價99元）、白色佳人雞尾酒風味氣泡咖啡（原價99元）可享「任選買2送2」，每日限量1萬組，每會員可限購4組，兌換期限至12月31日。

另外，同期間還有指定咖啡飲品買5送2活動，品項有「To b. by agnès b.經典冰可可優惠價495元」、「風味指定冰飲任選優惠價325元」、「濃萃系列拿鐵／美式任選優惠價300元」、「燕麥指定系列任選優惠價375元」、「冰精品燕麥拿鐵優惠價550元」以及「冰淇淋紅茶優惠價325元」，每會員限購4組，兌換期限至2024年3月31日。

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取還有6款咖啡飲品「買5送2」優惠，最高可省下220元。

7-11攜手18度C巧克力工房推出「18度C巧克力霜淇淋」，嚴選法國「VALRHONA法芙娜」可可，打造東西方揉合而成的奢華濃郁巧克力霜淇淋，單支售價49元（紙杯、酥餅杯盛裝皆同價位），即日起正式開賣，購買2支即加贈限量「VALRHONA法芙娜」頂級純苦61%巧克力棒1支，送完為止。

▲7-11攜手18度C巧克力工房推出「18度C巧克力霜淇淋」，即日起快衝門市買。

不僅如此，7-11還祭出霜淇淋優惠，即日起至2024年1月9日期間每周五、六、日適用，憑icash 2.0、icash Pay支付購買，即可享霜淇淋任選第2支半價；另外，至2024年1月1日止，每日只要購買任一霜淇淋，就送OPEN POINT點數10點 (點數效期至2024年2月29日)。

▲全家8大品項限時買1送1。（圖／全家提供，下同）

另外，全家至12月17日前於全台門市祭出「8大品項買1送1」超殺優惠，優惠品項有「Let’s Café大杯單品美式（不限冰熱）」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（不限冰熱）」、「不倒翁金螃蟹海鮮風味杯麵」、「農心浣熊炸醬烏龍碗麵」、「Fami Collection鹼性離子水」、「阿奇儂X鮮乳坊白巧戀乳雪糕、」、「偉特鮮奶油糖」及「77綜合堅果乳加」，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯；另指定品項也同步開放於APP隨買跨店取購買。

▲全家最新康康五優惠出爐 。