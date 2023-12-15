要變冷了！超商人氣麻辣鍋回歸、加碼喝熱飲新品　暖暖包買1送1

▲7-11「太和殿－麻辣鍋」、「御料小館x新馬辣 麻辣燙」以及「御料小館滷味燙」通通回歸販售。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

這周末冷氣團來襲，超商宣布，超人氣麻辣鍋、麻辣燙商品即日起回歸販售，冷冷的天吃上一鍋超滿足，另還有蕃茄羅宋湯、桂圓紅棗熱飲等新品，趕快衝超商嚐鮮；不僅如此，備戰冷氣團，超商也推出暖暖包任選買1送1優惠。

7-11與知名麻辣鍋專門店「太和殿」、「新馬辣」聯名推出麻辣鍋及麻辣燙商品本周已回歸販售，且還與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作推出新品「蕃茄羅宋湯」，蕃茄和多種蔬菜一起燉煮，酸甜又濃郁；冷凍湯品則有「黑蒜雞湯」、「羊肉爐」等暖呼呼個人化湯品；此外，冬天夯品熱食自助區也展開優惠，星級饗宴-滷味、關東煮、麻辣燙全品項商品12月26日前任選滿額40元，再加贈3點OPEN POINT點數。

▲「陽明春天－蕃茄羅宋湯」濃郁又酸甜。



▲同時也推薦甜品系列微波加熱，冷冷的天吃一碗超幸福。



除了正餐之外，7-11觀察氣溫驟降也會帶動民眾購買熱罐機飲品，因此即日起再推出暖胃新品「漢宮桂圓紅棗飲」，可享第2件8折，另也推薦「優菓甜坊」甜品系列微波加熱，即日起至12月26日指定品項任選第2件6折。

▲指定暖暖包還可享買1送1。



備戰冷氣團，除了吃喝都暖之外，7-11也祭出生活用品優惠，即日起至2024年1月9日，指定暖暖包任選買1送1；即日起至12月17日、12月22日起至12月24日止，小白兔暖暖包（手握式）10片特價129元；即日起至2024年2月6日，秋冬保暖衣指定品項單件9折、任選2件8折。

▲冬季限定用吸的燒仙草手搖杯回來了。（圖／珍煮丹提供，下同）

珍煮丹冬天必喝「暖暖燒仙草系列」回來了，一共有2款飲品，首推「芋頭控燒仙草」，選用濃郁熱仙草搭配綿密芋泥，還吸得到滿滿黑糖珍珠、芋圓，咀嚼口感十足，而喜歡紅豆的可以選擇「咀嚼控燒仙草」，同樣是熱仙草搭配黑糖珍珠、雙色小芋圓，並改放進紅豆增添甜蜜風味，通通超欠喝，現在於全門市都喝得到。

▲▼2款飲品通通可以吸到熱仙草尬黑糖珍珠、芋圓等料。