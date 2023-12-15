　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

呱粉終於等到！　頂呱呱全新「麻油雞呱呱包」開吃了

▲▼頂呱呱推麻油雞呱呱包。（圖／業者提供）

▲呱呱包推出全新「麻油雞」口味。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

呱粉們快衝吃！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」經典夯品呱呱包推出全新「麻油雞」口味了，嚴選北港胡麻油搭配獨門香料、糯米飯、雞腿肉等拌炒，再塞進雞皮當中，大口咬下口感酥脆還帶有麻油香，罪惡到不行，即日起正式上市，售完為止。

▲▼頂呱呱推麻油雞呱呱包。（圖／業者提供）

▲麻油雞呱呱包是選用北港胡麻油拌炒各種配料製成。

頂呱呱冬季新品「麻油雞呱呱包」開吃了，翻玩經典夯品呱呱包，特意使用北港胡麻油搭配特調香料、香菇、雞腿肉及糯米飯進行拌炒，接著塞進雞皮當中下鍋油炸，每一口都帶有麻油香，香氣十足，單顆售價69元，即日起正式上市開吃，提醒桃園機場店無販售。

同步提供3款組合套餐，其中，「麻油雞派對組合餐」內含麻油雞呱呱包、原味雞腿、原味炸雞、地瓜薯條、甜甜包、可口可樂1.25L，限時下殺79折，特價499元；「麻油雞獨享餐」吃得到麻油雞呱呱包、原味雞腿、地瓜薯條、可樂系列飲品，限時下殺87折，特價只要179元；而「麻油雞雙人餐」則有麻油雞呱呱包、原味雞腿、辣味炸雞、地瓜薯條、35元可樂系列飲品，限時下殺79折，特價299元，數量有限、售完為止。

▲▼漢堡王超夯「勁濃起士超級重磅系列」回來了。（圖／業者提供）

▲漢堡王超夯「勁濃起士超級重磅系列」回來了。

另，漢堡王超人氣「勁濃起士超級重磅系列」近日則重磅回歸，首推「勁濃起士超級重磅牛堡」，漢堡包裡夾進厚厚4層澳洲火烤牛肉排，層層交疊4片美式起士、炸培根、脆洋蔥，再淋上濃郁起士醬增添口感，每一口都超罪惡，另一款「勁濃起士雙層烤雞堡」則選用炭烤雞腿排作為主角，一次夾進2款腿排交疊2片美式起士、炸培根、脆洋蔥，同樣再淋上起士醬，一次滿足牛肉控、不吃牛的速食控們，即日起至2024年1月2日限時開賣，提醒科技廠、機場與兒園門市無販售該品項。

  【你可能也想看】

►快訊／麥當勞宣布喊漲！8主餐全變貴了　最新價格表出爐
►隱藏版限量優惠開搶！　超商「19元單品美式」限定10天送
►麥當勞12／20要換新菜單了！　1品項確定停賣、5夯品上架回歸

ET快訊
快訊／新北集合住宅7樓起火！　烈焰濃煙狂竄
快訊／66年老屋塌陷「開罰30萬」！　謝國樑下令全面清查
快訊／戴資穎晉級年終賽4強！
高雄警性侵越南妹　賠百萬仍遭撤職
6大學退場「爆6萬學生被轉學！」　教育部回應了
4層樓屋坍塌瞬間曝光！　粉塵炸噴馬路
閃炸！蕭敬騰牽愛妻首露面　被爆「有小孩」他沈默7秒回應
「最美星二代」瘦到剩3字頭！　1年減掉7kg

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

要變冷了！超商人氣麻辣鍋回歸、加碼喝熱飲新品　暖暖包買1送1

德國品牌Tempo家用紙品　讓你從容掌握生活節奏

呱粉終於等到！　頂呱呱全新「麻油雞呱呱包」開吃了

超商限量開賣「芋泥歐蕾」！還加滿Q彈芋圓　只要60元爽喝

全台猛凍3天、下探10度以下！醫揭「一時間點」保暖易忽視心臟負荷大

揪同事一起衝！　超商「2大聯名飲品任選買1送1」爽喝3天

【廣編】夏普新款中階高規手機AQUOS sense8浮動快門＋超強續航　機身僅159g

年末換新「一物」改變習慣　立即擁有好口氣、好人緣！

中和東森廣場周年慶　「石二鍋」歡樂開幕好康大放送！

全聯高麗菜限時4天「1顆35元」！蔬菜3包現折20　火鍋肉片下殺

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

要變冷了！超商人氣麻辣鍋回歸、加碼喝熱飲新品　暖暖包買1送1

德國品牌Tempo家用紙品　讓你從容掌握生活節奏

呱粉終於等到！　頂呱呱全新「麻油雞呱呱包」開吃了

超商限量開賣「芋泥歐蕾」！還加滿Q彈芋圓　只要60元爽喝

全台猛凍3天、下探10度以下！醫揭「一時間點」保暖易忽視心臟負荷大

揪同事一起衝！　超商「2大聯名飲品任選買1送1」爽喝3天

【廣編】夏普新款中階高規手機AQUOS sense8浮動快門＋超強續航　機身僅159g

年末換新「一物」改變習慣　立即擁有好口氣、好人緣！

中和東森廣場周年慶　「石二鍋」歡樂開幕好康大放送！

全聯高麗菜限時4天「1顆35元」！蔬菜3包現折20　火鍋肉片下殺

涉詐團擄人施暴案！服務處成私刑場　屏縣議員郭再添遭羈押禁見

鎮瀾宮排第8！全台香火最旺廟「吸680萬人狂拜」　擁資產16億

北部產科醫師偏鄉送愛　幼童歡喜舞蹈表示感謝

宜蘭蘇澳左轉轎車撞直行機車　女騎士摔飛重摔多處骨折命危

羅東4大房市熱區一次看　在地指「通勤客」鎖定後站商圈

自備50萬元起！收藏紅樹林景觀宅「氧之森」坐享地利與萬坪樹海

貓派、狗派栩栩如生　國寶級畫師顏振發為陳亭妃繪製巨型看板

A24翻拍《死亡擱淺》真人版　小島秀夫讚：不會讓玩家失望

快訊／土城集合住宅起火！烈焰濃煙竄出...警消馳援人命搜救中

要變冷了！超商人氣麻辣鍋回歸、加碼喝熱飲新品　暖暖包買1送1

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

消費熱門新聞

快訊／麥當勞宣布喊漲！

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

超商「8大品項買1送1」限時3天囤

全台凍3天醫揭一時間心臟負荷大

限時4天！超商「3大咖啡飲品」買1送1

全聯、大潤發聖誕甜點一次看！

全台通路優惠快看！牙膏、洗髮精買1送1

往推美式賣場「日本熱銷保濕聖品」

全聯衛生紙囤起來！買1送1、買6串折百

肯德基「蛋撻告白禮盒」限定包裝

全聯高麗菜限時4天「1顆35元」！

日本明治超人氣的造型巧克力原來不是雨傘？冷知識大PK「香菇造型餅乾」還要喊它一聲：前輩？

超商拿鐵新品開賣了！送約翰走路杯塞

東森直播結合就醬播　馬來西亞直播天后慧爺來台開播

更多熱門

相關新聞

超商限量賣「芋泥歐蕾」加滿Q彈芋圓

超商限量賣「芋泥歐蕾」加滿Q彈芋圓

芋泥控趕快看過來！就有超商首度開賣限量芋泥飲品，一大杯直接加滿綿密芋泥、Q彈芋圓以及香濃牛奶，每喝一口都是超濃郁的芋頭香氣，芋泥、芋圓雙重口感更是大滿足，即日起還可享單杯嚐鮮價60元，買2杯更便宜只要118元。

超商連3天2大聯名飲品任選買1送1

超商連3天2大聯名飲品任選買1送1

高雄最美海岸餐酒館今日開幕

高雄最美海岸餐酒館今日開幕

全台通路優惠快看！牙膏、洗髮精買1送1

全台通路優惠快看！牙膏、洗髮精買1送1

台中燒肉集團推出重慶火鍋品牌

台中燒肉集團推出重慶火鍋品牌

關鍵字：

美食情報美食雲頂呱呱漢堡王

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

快訊／麥當勞宣布喊漲！

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面