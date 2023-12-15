呱粉終於等到！　頂呱呱全新「麻油雞呱呱包」開吃了

▲呱呱包推出全新「麻油雞」口味。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

呱粉們快衝吃！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」經典夯品呱呱包推出全新「麻油雞」口味了，嚴選北港胡麻油搭配獨門香料、糯米飯、雞腿肉等拌炒，再塞進雞皮當中，大口咬下口感酥脆還帶有麻油香，罪惡到不行，即日起正式上市，售完為止。

▲麻油雞呱呱包是選用北港胡麻油拌炒各種配料製成。

頂呱呱冬季新品「麻油雞呱呱包」開吃了，翻玩經典夯品呱呱包，特意使用北港胡麻油搭配特調香料、香菇、雞腿肉及糯米飯進行拌炒，接著塞進雞皮當中下鍋油炸，每一口都帶有麻油香，香氣十足，單顆售價69元，即日起正式上市開吃，提醒桃園機場店無販售。

同步提供3款組合套餐，其中，「麻油雞派對組合餐」內含麻油雞呱呱包、原味雞腿、原味炸雞、地瓜薯條、甜甜包、可口可樂1.25L，限時下殺79折，特價499元；「麻油雞獨享餐」吃得到麻油雞呱呱包、原味雞腿、地瓜薯條、可樂系列飲品，限時下殺87折，特價只要179元；而「麻油雞雙人餐」則有麻油雞呱呱包、原味雞腿、辣味炸雞、地瓜薯條、35元可樂系列飲品，限時下殺79折，特價299元，數量有限、售完為止。

▲漢堡王超夯「勁濃起士超級重磅系列」回來了。

另，漢堡王超人氣「勁濃起士超級重磅系列」近日則重磅回歸，首推「勁濃起士超級重磅牛堡」，漢堡包裡夾進厚厚4層澳洲火烤牛肉排，層層交疊4片美式起士、炸培根、脆洋蔥，再淋上濃郁起士醬增添口感，每一口都超罪惡，另一款「勁濃起士雙層烤雞堡」則選用炭烤雞腿排作為主角，一次夾進2款腿排交疊2片美式起士、炸培根、脆洋蔥，同樣再淋上起士醬，一次滿足牛肉控、不吃牛的速食控們，即日起至2024年1月2日限時開賣，提醒科技廠、機場與兒園門市無販售該品項。