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2023機車汰舊換電補助最高27500元　黃偉哲邀市民減碳換現金

▲台南市長黃偉哲宣布2024年起老舊機車汰換補助將再擴大範圍，除延續幼幼專案，並全國首創補助外送員並針對青年族群推出加碼優惠，汰舊換購補助最高27500元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲宣布2024年起老舊機車汰換補助將再擴大範圍，除延續幼幼專案，並全國首創補助外送員並針對青年族群推出加碼優惠，汰舊換購補助最高27500元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

想要換購機車的民眾有福了！台南市長黃偉哲宣布自2024年起老舊機車汰換補助將再擴大範圍，除延續貼心有感的幼幼專案，為鼓勵外送員騎乘電動運具，全國首創補助外送員並針對青年族群推出加碼優惠，汰舊換購補助最高達27500元，邀請市民減碳減空污換現金。

▲台南市長黃偉哲宣布2024年起老舊機車汰換補助將再擴大範圍，除延續幼幼專案，並全國首創補助外送員並針對青年族群推出加碼優惠，汰舊換購補助最高27500元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府28日舉辦記者會，市長黃偉哲宣布2024年補助方案，邀請市民把握機會，為家中老舊機車汰舊換電，市議員陳怡珍也到場致意。

黃偉哲指出，機車一向被認為是大量的移動式汙染來源，因此加速汰換汽油機車是南市府努力的目標，希望透過提高及擴大補助的方式，鼓勵市民及早汰舊換電。同時也感謝電動車業者的支持，與政府攜手淨化空氣品質，一起往2050年淨零碳排的目標邁進。

環保局說明，2024年擴大調整為出廠滿10年以上老舊機車（亦即2013年12月31日前）換購電動二輪車即提供補助；如為2007年6月30日前出廠老舊機車換購再加碼2000元，並針對特定族群及中低收入戶、四個偏遠地區（南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區）持續加碼補助金額。

台南市2023年首度推出的「幼幼專案」受評價很好，2024年擴大為1位兒童可供直系血親申請多台補助；為照顧更多族群，特別新增了外送員專案（提供接單1000件證明）、青年專案（18歲至30歲首購族群），符合資格通通加碼3000元。為鼓勵至台南市大專院校就讀學子選用電動機車，在學期間提供每月200元租賃費用；另為鼓勵租賃業者儘早汰除老舊機車，提供換/新購電動機車3000元/1500元補助。

▲台南市長黃偉哲宣布2024年起老舊機車汰換補助將再擴大範圍，除延續幼幼專案，並全國首創補助外送員並針對青年族群推出加碼優惠，汰舊換購補助最高27500元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

各大電動機車車商為配合政府淨零減碳政策，山葉、中華汽車、台鈴、宏佳騰、Gogoro及摩特動力等也針對市民購買電動機車提出自家專屬優惠，內容從提供優惠月租費、維修代步服務車、購車送點數不等。

環保局提醒，台南市2024年淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案，補助經費用完為止，家有老舊機車欲換購電動二輪車，或新購電動二輪車的市民務必把握機會。另申請補助時務必先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」（https://mobile.moenv.gov.tw/EPAMobileETP/Login/Login10130）申請「台南市」減碳、減空污獎勵，方能申請台南市汰舊換購補助。有關台南市補助部分，請至「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網（http://lowpoll.tnepb.gov.tw）」線上系統申請。

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