台南推動幼兒平價教保受肯定　中央地方聯手減輕家長育兒負擔

▲台南市積極推動各種創新的優質平價教保服務政策，自2011年縣市合併迄今，在賴清德前市長及黃偉哲市長的共同努力下，持續提升幼教品質及增加公共化教保服務量有目共睹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市很早就積極推動各種創新的優質平價教保服務政策，自2011年縣市合併迄今，在賴清德前市長及黃偉哲市長的共同努力下，持續提升幼教品質及增加公共化教保服務量有目共睹，尤其賴市長任內率先全國提早完成「幼托整合」，展現行政效能，更首創幼兒教保券、私幼公立化，減輕家長育兒負擔。

黃偉哲市長上任迄今5年，接續提升廣義公共化平價教保服務量，從2019年的25％提升至目前的99％，並全面延長公幼照顧時間到下午6時、也訂定強化幼兒保護3大機制10項方案，讓台南的成功經驗推展至全國。

黃偉哲市長表示，台南市自縣市合併以來就相當重視幼兒教育發展，也全力配合中央政策，減輕家長的育兒負擔。2012年推動的「幼托整合」政策，南市比全國提早半年達標，行政效能堪稱全國楷模，多項配套措施也都成為各縣市觀摩與學習對象。尤其在賴清德前市長任內更首創試辦「私幼公立化」政策，於2018學年度開放9所私幼申請加入，收費比照公幼代辦費基準，家長每月僅須繳1910元，該政策後來獲得行政院採納，並成為中央自108學年度推動「準公共化幼兒園」之先驅。迄今全市加入準公共化幼兒園數已達199所，佔全部私幼的58％，也佔全市幼兒園的33.67％，為六都第二高(僅次於高雄)。

教育局長鄭新輝表示，為縮短公私幼收費差距，減輕家長育兒負擔，自2011年6月起台南市率先全國實施幼兒教保券，2017年起補助額度更調高至1年3萬元，為全國最高，每年約2萬2千名幼兒受惠，2至5歲幼兒的入園率近7成，也高於全國平均的58％，顯見當時的幼兒教保券補助已見成效，該政策後續也成為中央推動0-6歲育兒津貼及幼兒就學補助之先驅，可謂「台南經驗．全國複製」。

鄭新輝局長進一步表示，接續賴前市長所奠定的幼教發展基石，黃偉哲市長上任後更致力於擴展平價教保服務量能，至2026年共增加208班4830名，持續盤點空餘空間增設2歲專班，以符應家長托育需求。至2023年底，台南市幼兒平價教保服務的供應量已達99％，有效減輕家長育兒負擔，是年輕父母相當有感的政策。

鄭新輝局長補充表示，為減輕雙薪家庭家長的育兒負擔，自2023年7月1日起也積極推動「公幼課後延長照顧服務」到下午6時，且1人參加即開班，家長只需繳費每小時50元，不足之經費由市府補助，貼心照顧雙薪家庭工作需求，2023年7月也向中央提案爭取公幼家長寒暑假延長照顧補助，並促使中央自2024年2月寒假開始，寒暑假每月僅需繳費2000元、平日每小時35元，讓更多就讀公幼家長受惠。

教育局指出，未來教育局會持續強化幼教服務品質，透過定期與不定期到園輔導，引導各幼兒園落實幼兒照顧與服務，讓年輕家長能安心工作，建構青年永續幼教服務政策。