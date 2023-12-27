　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南推動幼兒平價教保受肯定　中央地方聯手減輕家長育兒負擔

▲台南市積極推動各種創新的優質平價教保服務政策，自2011年縣市合併迄今，在賴清德前市長及黃偉哲市長的共同努力下，持續提升幼教品質及增加公共化教保服務量有目共睹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市積極推動各種創新的優質平價教保服務政策，自2011年縣市合併迄今，在賴清德前市長及黃偉哲市長的共同努力下，持續提升幼教品質及增加公共化教保服務量有目共睹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市很早就積極推動各種創新的優質平價教保服務政策，自2011年縣市合併迄今，在賴清德前市長及黃偉哲市長的共同努力下，持續提升幼教品質及增加公共化教保服務量有目共睹，尤其賴市長任內率先全國提早完成「幼托整合」，展現行政效能，更首創幼兒教保券、私幼公立化，減輕家長育兒負擔。

黃偉哲市長上任迄今5年，接續提升廣義公共化平價教保服務量，從2019年的25％提升至目前的99％，並全面延長公幼照顧時間到下午6時、也訂定強化幼兒保護3大機制10項方案，讓台南的成功經驗推展至全國。

黃偉哲市長表示，台南市自縣市合併以來就相當重視幼兒教育發展，也全力配合中央政策，減輕家長的育兒負擔。2012年推動的「幼托整合」政策，南市比全國提早半年達標，行政效能堪稱全國楷模，多項配套措施也都成為各縣市觀摩與學習對象。尤其在賴清德前市長任內更首創試辦「私幼公立化」政策，於2018學年度開放9所私幼申請加入，收費比照公幼代辦費基準，家長每月僅須繳1910元，該政策後來獲得行政院採納，並成為中央自108學年度推動「準公共化幼兒園」之先驅。迄今全市加入準公共化幼兒園數已達199所，佔全部私幼的58％，也佔全市幼兒園的33.67％，為六都第二高(僅次於高雄)。

▲台南市積極推動各種創新的優質平價教保服務政策，自2011年縣市合併迄今，在賴清德前市長及黃偉哲市長的共同努力下，持續提升幼教品質及增加公共化教保服務量有目共睹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，為縮短公私幼收費差距，減輕家長育兒負擔，自2011年6月起台南市率先全國實施幼兒教保券，2017年起補助額度更調高至1年3萬元，為全國最高，每年約2萬2千名幼兒受惠，2至5歲幼兒的入園率近7成，也高於全國平均的58％，顯見當時的幼兒教保券補助已見成效，該政策後續也成為中央推動0-6歲育兒津貼及幼兒就學補助之先驅，可謂「台南經驗．全國複製」。

鄭新輝局長進一步表示，接續賴前市長所奠定的幼教發展基石，黃偉哲市長上任後更致力於擴展平價教保服務量能，至2026年共增加208班4830名，持續盤點空餘空間增設2歲專班，以符應家長托育需求。至2023年底，台南市幼兒平價教保服務的供應量已達99％，有效減輕家長育兒負擔，是年輕父母相當有感的政策。

鄭新輝局長補充表示，為減輕雙薪家庭家長的育兒負擔，自2023年7月1日起也積極推動「公幼課後延長照顧服務」到下午6時，且1人參加即開班，家長只需繳費每小時50元，不足之經費由市府補助，貼心照顧雙薪家庭工作需求，2023年7月也向中央提案爭取公幼家長寒暑假延長照顧補助，並促使中央自2024年2月寒假開始，寒暑假每月僅需繳費2000元、平日每小時35元，讓更多就讀公幼家長受惠。

教育局指出，未來教育局會持續強化幼教服務品質，透過定期與不定期到園輔導，引導各幼兒園落實幼兒照顧與服務，讓年輕家長能安心工作，建構青年永續幼教服務政策。

ET快訊
李善均生前最後2個月時間軸整理！　遭控染毒「4度檢測全陰性」
冒領統一發票獎金　對獎APP明年起停用一年
賴皮沒誠信！萬里宅 VS. 凱旋苑　侯3關鍵「合法繼承」站穩
快訊／國三生招魂　校園暫停開放、高中生照常晚自習
快訊／國三男遺體到學校了！放置案發教室招魂
李善均輕生！南韓「以死明志」民族性剛烈　盧武鉉身亡引震撼
李善均遺照曝光！靈堂佈置公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

環保減碳　奇美通過SBTi科學基礎減碳目標倡議之官方審查

知名動畫《你的名字》取景地　日本高山西高校三度來台參加管樂節

黃偉哲授旗予47處二手輔具資源站　增設輔具評估及聽力篩檢專車

台南推動幼兒平價教保受肯定　中央地方聯手減輕家長育兒負擔

東京玉川學園吹奏樂部　北興國中管樂班管樂交流

侯友宜回防嘉義市　支持者夾道歡迎！鞭炮、凍蒜聲不斷

嘉市警編纂機關暨上梁記牌歷史源流　開啟警政與文史間的對話

台東知本跨年暖湯音樂會　再加碼5場「跨年雪花秀」

元旦健走送大禮！走完七星潭海岸風景線　可抽iPhone15、冰箱

花蓮崙天大橋震後復建動工！工程經費2.7億　預估2025年底完工

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

狐狸犬亂叫被戴「鴨嘴套」　牠無奈坐等聽媽訓話XD

環保減碳　奇美通過SBTi科學基礎減碳目標倡議之官方審查

知名動畫《你的名字》取景地　日本高山西高校三度來台參加管樂節

黃偉哲授旗予47處二手輔具資源站　增設輔具評估及聽力篩檢專車

台南推動幼兒平價教保受肯定　中央地方聯手減輕家長育兒負擔

東京玉川學園吹奏樂部　北興國中管樂班管樂交流

侯友宜回防嘉義市　支持者夾道歡迎！鞭炮、凍蒜聲不斷

嘉市警編纂機關暨上梁記牌歷史源流　開啟警政與文史間的對話

台東知本跨年暖湯音樂會　再加碼5場「跨年雪花秀」

元旦健走送大禮！走完七星潭海岸風景線　可抽iPhone15、冰箱

花蓮崙天大橋震後復建動工！工程經費2.7億　預估2025年底完工

環保減碳　奇美通過SBTi科學基礎減碳目標倡議之官方審查

知名動畫《你的名字》取景地　日本高山西高校三度來台參加管樂節

林襄率師妹現身澳門吸人潮！　狂粉追星5年「帶舊照圓夢」不願缺席

國三生身中10刀亡　王婉諭：台灣不能繼續在悲劇中才嘗試改變

香蕉動物園拍照「獨自被猴群包圍」　搞笑場面曝光：原來真的喜歡

力挺王婉諭續留國會　「法客電台」主持人讚：她非常溫柔但又堅定

2024最強運「5生肖」出爐！桃花爆棚、名利雙收發大財

聖誕造勢！張智倫化身聖誕老人「派大禮」　吳崢出動毛小孩搶選票

玩家發文Steam點數68999怎麼湊整數　官方貼心舉動救了數字強迫症

黃偉哲授旗予47處二手輔具資源站　增設輔具評估及聽力篩檢專車

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

即／台南2夜市「停業一個月」！時間曝光

上萬支持者簇擁　侯友宜雲林造勢國旗飄揚

李全教：重返立院導正公務人事制度

和緯黃昏市場違停嚴重　民眾質疑警擺爛

台南玉井林家善心捐贈120台勤務密錄器

雲林候選人丁學忠爭取調高公糧收購價

侯友宜回防嘉義市　支持者夾道歡迎！

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

新黨、民眾黨要角力挺姚正玉

2024台南好Young跨年3分鐘煙火秀

台南和緯路最後一哩路完工通車

台南元月起縮短全市路邊停車收費時段2小時　

國道1號南向326公里大貨車追撞1人送醫

台南市電動警用巡邏機車啟用

更多熱門

相關新聞

台南和緯路最後一哩路完工通車

台南和緯路最後一哩路完工通車

兼顧環境生態的台南市和緯路五段延伸工程，27日舉辦謝土通車祈福典禮，市長黃偉哲親臨主持，強調安平地區最後一哩路已順利打通，改善在地居民出入及假日遊客交通需求，可望大為提升安平觀光及交通效能。

台南玉井林家善心捐贈120台勤務密錄器

台南玉井林家善心捐贈120台勤務密錄器

台南市電動警用巡邏機車啟用

台南市電動警用巡邏機車啟用

台南元月起縮短全市路邊停車收費時段2小時　

台南元月起縮短全市路邊停車收費時段2小時　

台南5處路段試辦機車不強制兩段式左轉

台南5處路段試辦機車不強制兩段式左轉

關鍵字：

台南創新黃偉哲育兒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「滿血開趴7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

李善均低頭求「救救我」

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

李善均輕生現場曝光！「白布包住陳屍車輛」

國三生遭刺死！網爆「女同學擋刀手受傷」　警回應了

南韓演藝圈「全緊急取消活動」！

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／國三男遭割頸亡！檢曝初步相驗結果

快訊／李善均留遺書後失蹤！「妻子一早發現急報警」

李善均「死前身陷痛苦」被逼絕路！友痛揭2大兇手

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面