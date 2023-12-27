黃偉哲授旗予47處二手輔具資源站　增設輔具評估及聽力篩檢專車

▲台南市長黃偉哲，在社會局盧禹璁局長陪同下授旗給各二手輔具資源站，持續提供優質便民的輔具服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助市民朋友有輔具需求時可就近借用輪椅、便盆椅等一般簡易輔具，台南市自2021年起在全市37行政區結合社區照顧關懷據點，設置38處「二手輔具資源站」，考量部分行政區人口分散或老化情形嚴重，社會局於2023年再擴增9站，累計台南市共有47站。

27日在福爾摩沙遊艇酒店，黃偉哲市長在社會局盧禹璁局長陪同下授旗給各二手輔具資源站，持續提供優質便民的輔具服務。市議員李啟維、伊甸社會福利基金會張盟宜區長、華仁社會福利慈善事業基金會高瑞平主任都到場參與。

黃偉哲市長感謝各資源站對於輔具借用的協助及推廣，黃偉哲市長說市府自2021年起推動「二手輔具新生命，資源再造共分享」計畫，結合台南市清潔隊協助二手輔具回收及招募38個社區照顧關懷據點設置二手輔具資源站，就近提供輔具借用服務。台南市目前已設置3處輔具中心、2處醫院型輔具據點、6處社區型輔具據點及47處二手輔具資源站，共有58處輔具服務據點布建的數量與普及度均為全國最多；另考慮偏遠地區民眾出門不便，社會局也購置1部「輔具評估及聽力篩檢專車」，作為偏遠鄉鎮巡迴輔具服務所用，讓服務更貼近民眾的生活。

社會局盧禹璁局長指出，二手輔具資源站自2021年服務537人，至今服務人數的已成長近1倍，達1065人，借用人數逐年上升。社會局於服務過程中發現，許多民眾可能因疾病或意外等原因，而產生突發性的輔具需求，為讓民眾能快速、方便得到協助，今年社會局特別挑選在人口密集度高的中西、永康、安平、安南、新化、仁德、白河、楠西及南化等人口密集及老化比例較多的行政區，增設9處資源站，未來將持續努力提供市民評估、諮詢，維修，回收，清潔消毒，租借媒合等更貼心的輔具服務。

仁德區二行社區照顧關懷據點辜美惠主任表示，該據點因鄰近嘉南藥理科技大學及1號省道旁，經常有民眾因為車禍受傷到據點借用輪椅、拐杖，另社區民眾在急病住院後，因為知道據點有提供輔具借用，出院時也有很多里民來借用，印象最深刻的是一對70多歲的老夫婦，一起照顧30多歲的智能障礙兒子，據點主動關心後發現兒子生理機能逐漸退化，洗澡時需要2位長輩一起幫忙才能完成沐浴，關懷據點工作人員立即借了一台二手洗澡椅讓兩夫婦使用後，發現洗澡這件事變得輕鬆多了，關懷據點主動轉介其至輔具中心，取得更多的輔具協助，減輕兩夫妻的照顧負荷。

若民眾有輔具問題可洽本市輔具資源中心：溪南地區請洽永華輔具中心06-2098938，溪北地區洽佳里輔具中心06-7266700或官田輔具中心06-5790636。