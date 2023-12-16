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韓殘疾公務員吃飯遇8+9　遭高中生「足球迴旋踢」！腫成豬頭數度休克

▲▼南韓高中生B、C某將殘疾公務員毆打至重傷。（圖／翻攝自韓媒中央日報）

▲南韓高中生B、C某將殘疾公務員毆打至重傷。（圖／翻攝自韓媒中央日報）

記者羅翊宬／編譯

南韓全州一名34歲的男性，雖是公務員出身，卻因身體的殘疾，必須拄著拐杖才能行走。不過去年，該名公務員清晨時分獨自在餐廳用餐，卻遭2名高中生糾其他朋友暴力毆打，不僅臉部遭到集中攻擊、被足球式迴旋踢，甚至還被罵「死殘障」，事後飽受後遺症所苦，血栓壓迫神經引發休克，數度徘徊鬼門關。

根據韓媒《中央日報》，該名A姓公務員必須拄著柺杖才能行走，被判定是肢體障礙3級，他在結束加班、輔導完公司後輩，才於去年10月15日凌晨4時前往全羅北道全州市孝子洞某兼中華料理餐館，坐在某個角落獨自一人吃著炒碼麵，然而卻不幸遇見了害慘他人生的18歲高中生B某、19歲高中生C某（現為大學生）。

從法院判決書來看，高中生B某用手勢呼喚A姓公務員，事後B某在法庭上表示，「當時我以為A某對我比手畫腳、辱罵我」。此時，B某直接要求A某道歉，「你是在看X小」；A某連忙解釋，「好像有些許誤會，我真的沒有盯著你看」。然而，誤會卻從言語衝突轉為暴力衝突，B某一共8人開始圍繞著A某罵髒話。

B某正面撞擊A某的頭部兩次，還用左手用力推擠A某的臉部。A某頓時腳步踉蹌往後跌，而另一高中生C某則是推A某的肩膀，導致A某被絆倒在地。A某起身拄著拐杖走向C某、對C某的臉部揮拳兩次，豈料卻遭到反擊。

C某雙拳重擊A某的臉部高達四次，在A某跌坐在地後，更直接對著A某的臉部使出一技「足球式迴旋踢」，透過迴轉身體的力量用腳狠踹A某的臉部，之後又在前端狠踹。在過程之中，B某則是連忙罵髒話，「死殘障，我看你很會打嘛」。

然而出庭時，B某一行人卻辯稱，「我們那時候不知道A某是殘障人士」。

▲▼從律師提供照片可以看到，A某頭部因暴力毆打受到嚴重傷害。（圖／翻攝自中央日報）

▲從律師提供照片可以看到，A某頭部因暴力毆打受到嚴重傷害。（圖／翻攝自中央日報）

今年9月6日，全州地方法院刑事5單獨庭作出判決，判處B某6個月有期徒刑、緩刑2年，以及判處C某1年有期徒刑，其中C某今年4月21日才因涉嫌毆打17歲學弟而遭起訴判刑。

報導指出，A某因為遭多名高中生暴力毆打，導致頭部腫得像豬頭。A某本月1日更向法院陳情，請求法官務必重判、嚴懲B某與C某，因為事後兩人並沒有真心悔改、也沒有道歉請求原諒。

A某事後飽受後遺症所苦，且在此之前他就罹患血管瘤，該疾病會導致身體難以止血，也因此A某在接受顳顎關節手術時，有超過3個月的時間大量出血後凝固在臉部形成血栓、進而壓迫神經，導致他數度傳出休克。

A某透露，光是手術等治療費用、看護費用、休假所造成的損失就超過4000萬韓元（約新台幣94萬元），且臉部神經損傷更導致右眼皮肌肉無法移動，經常流淚更導致罹患結膜炎的機率提升，也因此他被診斷罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。

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