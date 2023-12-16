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俄羅斯率代表團出訪北韓　商討強化雙方經濟、觀光合作

▲▼俄羅斯濱海邊疆區行政長官科熱米亞科率代表團訪北韓，與北韓進行經濟合作相關的會談。（圖／路透）

▲俄羅斯濱海邊疆區行政長官科熱米亞科率代表團訪北韓，與北韓進行經濟合作相關的會談。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從今年9月中旬北韓（朝鮮）最高領導人金正恩搭乘綠皮專用列車訪俄，北韓和俄羅斯之間的關係便急速升溫，合作範圍從軍事領域逐漸擴及至經濟、觀光。最近，俄國濱海邊疆區行政長官科熱米亞科（Oleg Kozhemyako）更率領代表團出訪平壤，由北韓內閣總理金德訓接待，還參訪了馬息嶺滑雪場。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》，俄國濱海邊疆區行政長官科熱米亞科率領俄國代表團於11日出訪北韓首都平壤，在高麗飯店出席由北韓舉行的歡迎宴會，12日科熱米亞科則接連獲北韓對外經濟相尹正浩，14日獲北韓內閣總理金德訓接見，商討朝俄兩國的經濟合作方案。

其中，北韓對外貿易專門窗口「朝鮮國技貿易促進委員會」和俄羅斯濱海邊疆區政府已在貿易經濟合作雙方實務第13次會議議定書蓋章簽字，因此北韓預計將於近期派遣代表團回訪俄國濱海邊疆區。

俄羅斯濱海邊疆區代表團在北韓參訪了千里馬磁磚工廠、大同江水果綜合加工廠、平壤外國語大學俄語中心、貞柏寺院（俄國東正教堂）、馬息嶺滑雪場。

▲▼俄羅斯濱海邊疆區行政長官科熱米亞科率代表團訪北韓，與北韓進行經濟合作相關的會談。（圖／路透）

科熱米亞科回國前向俄媒記者表示，「我們針對觀光、體育、文化等三大塊層面進行深度討論。在舊蘇聯時代，北韓曾是受沿海邊疆區居民們歡迎的度假勝地，只要確保物流與交通方便，未來一定會再度獲得關注」、「我們正在考慮，是否提供北韓農民部份農業用地」。

根據南韓《韓聯社》、《韓國日報》，隨著俄羅斯動員大批青年參加侵略烏克蘭戰爭，導致俄國國內頓時陷入勞動力不足的問題，就連位處遠東地區的沿海邊疆區也並非例外，外界預估此次俄國代表團訪問平壤時，雙方可能針對北韓派遣勞工赴俄的議題進行深度討論，然而因為此舉違反聯合國安理會決議，因此恐怕會在檯面下進行。

聯合國安理會對北韓制裁委員會曾在今年10月的報告書中指出，北韓為了向國際社會掩蔽派遣海外勞工的事實，通常在向俄羅斯派遣海外勞工時，讓勞工們領取留學生簽證。

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