　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

赴日注意！日本簡化入境QR碼掃1次即可　東京羽田機場1月先試行

▲▼ 東京羽田機場。（示意圖／CFP）

▲新規定自明年1月起，先在東京羽田機場試行。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本政府為了提升海外旅客與其他訪日者的便利性，自2024年1月起簡化機場入境手續。海外旅客只要事先在Visit Japan Web網站填好資料，接著QR Code只需掃一次即可，若無問題，海關檢查這一關只要人臉識別就能通過。新規定預計會先在東京羽田機場試行，盼未來能擴大推行至全日本機場。

NHK報導，日本今年有超過2000萬人到訪，恢復至新冠疫情前的水準，各地主要機場也出現辦理入境手續耗時較長的情況。為此，日本政府決定合併部分入境管理及海關審查程序，以縮短入境手續。

▲▼ 東京羽田機場。（示意圖／CFP）

▲日本政府打算把新規定擴大推行至全境機場。（示意圖／CFP）

旅客入境日本要先在Visit Japan Web網站申報護照等資料，依據現行規定，在班機抵達日本之後，旅客在入境審查與海關檢查兩大關卡出示QR Code與護照。不過依據即將試行的新規，旅客只要在入境審查這關出示QR Code，若無問題，海關檢查只需要人臉辨識就能通過。

預計新規定將於2024年1月在東京羽田機場開始試行，接下來會進行成效分析，盼未來能擴大推行至全日本機場。

▲▼ 東京羽田機場。（示意圖／CFP）

▲日本今年有超過2000萬人到訪，恢復至新冠疫情前的水準。（示意圖／CFP）

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

ET快訊
北市動物園黑猩猩「像在甩毛巾」暴摔白鼻心！　慘死影片曝光
快訊／「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳！　校方最新回應
快訊／東京迪士尼接到「炸彈威脅」！
愛愛姿勢太怪！　金鐘男星「GG斷過」首公開承認
才爆復合！　王少偉、許藍方同框回應了
快訊／RJ反擊了！　聲明藏頭詩「我才不只8公分」
快訊／載3好友衝墜山坡！　2人傷重身亡
曾替澎恰恰處理2.4億債務　百億賭王遭「請走聊天」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／東京迪士尼接到炸彈威脅！　揚言放置多枚「高殺傷力」炸彈

Pornhub母公司上繳5615萬「解決性販運調查案」　檢估數百人受害

赴日注意！日本簡化入境QR碼掃1次即可　東京羽田機場1月先試行

7歲男童「被吸進排水溝」！地下道漂300m　爬出人孔奇蹟生還

快訊／市區公車「衝撞行人」受困！　南韓客運站1死、11輕重傷

81歲父騎車尋找19歲夜歸兒　路口轉彎處「父子正面相撞」雙亡

火燒「女友9歲兒」狂喊要驅魔！　美男當場被警察擊斃

曾直播嗑藥昏迷！韓前總統全斗煥金孫出庭受審　一審判決結果出爐

英男遭小20歲女友「下藥近1年」說話困難、流口水　慘被騙走積蓄

3好友鐵軌旁自拍　女開心比讚「下秒就被火車撞」驚險畫面曝

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

快訊／東京迪士尼接到炸彈威脅！　揚言放置多枚「高殺傷力」炸彈

Pornhub母公司上繳5615萬「解決性販運調查案」　檢估數百人受害

赴日注意！日本簡化入境QR碼掃1次即可　東京羽田機場1月先試行

7歲男童「被吸進排水溝」！地下道漂300m　爬出人孔奇蹟生還

快訊／市區公車「衝撞行人」受困！　南韓客運站1死、11輕重傷

81歲父騎車尋找19歲夜歸兒　路口轉彎處「父子正面相撞」雙亡

火燒「女友9歲兒」狂喊要驅魔！　美男當場被警察擊斃

曾直播嗑藥昏迷！韓前總統全斗煥金孫出庭受審　一審判決結果出爐

英男遭小20歲女友「下藥近1年」說話困難、流口水　慘被騙走積蓄

3好友鐵軌旁自拍　女開心比讚「下秒就被火車撞」驚險畫面曝

北市大安區73.2%反廢死　楊植斗：請苗博雅公開表態是否支持死刑？

基隆52年豆漿名店換房東　鄰居3180萬拿下

亞運銀牌得主賴主恩　嘉藥分享拳擊之路

碳權交易首日誰是大買家？　林修銘：某金控

黑猩猩拋飛白鼻心「57秒摔打片曝光」　拳頭重捶30下當場慘死

2023一見雙雕藝術季　打造七股鹽山白色耶誕夜景

網傳「輔大女約砲5閨蜜男友」！校方譴責：無中生有、轉傳違法

嘉義鐵路高架民雄段動土　林佳龍：主動打破瓶頸加速推動交通建設

嘉義鐵路高架化動土　蔡英文：讓民雄火車站前後站全面均衡發展

起底周杰倫新歌「feat. 楊瑞代」　南拳媽媽初代團員…幫N名大咖錄音過

國際熱門新聞

新娘算紅包錢　新郎突低頭倒下亡

快訊／捷克14死槍擊　24歲大學生槍手被擊斃

捷克校園傳槍響　至少15死24傷

18歲學生被冤殺人　目擊證人竟是盲人

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

21歲男斷頭慘死　峇里島恐怖車禍

首爾-15℃上班族崩潰　日暴雪恐交通大亂

日入冬最強寒流　合掌村成銀白色仙境

寒流發威睡覺包緊緊？專家：再冷都該裸睡

法國記者評蔡英文：領導方式值得西方借鏡

快訊／東京迪士尼接到炸彈威脅

五角大廈：售台F-16戰機　持續研究努力加快

哈瑪斯證實：加薩邊界關卡首長遭殺害

捷克槍手站頂樓濫射　師生爬窗懸空躲外牆

更多熱門

相關新聞

即／公車「衝撞行人」！南韓客運站1死11傷

即／公車「衝撞行人」！南韓客運站1死11傷

曾直播嗑藥昏迷！全斗煥金孫一審判決出爐

曾直播嗑藥昏迷！全斗煥金孫一審判決出爐

最強寒流！濟州島大雪＋強風「機場癱瘓」

最強寒流！濟州島大雪＋強風「機場癱瘓」

北海道一夜暴雪！起床才知「車子遭冰封」

北海道一夜暴雪！起床才知「車子遭冰封」

東京鏈球菌流行　作家籲2場所戴口罩

東京鏈球菌流行　作家籲2場所戴口罩

關鍵字：

機場東京羽田日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面