桃機二航廈電力異常！班機登機了行李還在　安檢塞車「堆積如山」　

▲桃機一度跳電，行李託運和安檢大塞車。（圖／翻攝PTT）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場第二航線今晨發生電力異常，一度停電，由於今天機場出現12.6萬人次高峰，讓櫃台行李堆積如山，行李託運和安檢大塞車，有班機旅客已登機，但行李還堆在櫃台，目前桃機供電已恢復正常，行李安檢處理仍待消化。

桃園機場第二航廈今(23日)上午6時55分出現電力異常，電力跳脫保護裝置啟動，一度暫停供電，桃機啟動緊急供電，但部分設備包括行李安檢設備等需重新啟動，導致行李處理「大塞車」。

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有網友在台大批踢踢PTT上表示，人在桃園機場準備飛札幌，報到櫃檯行李每條都堆積如山，沒辦法過X光安檢，辛苦的地勤只好跟每個旅客留電話，很擔心行李到不了，會冷死在當地。

還有搭機網友指出，上一班飛機已經登機，但行李還堆在櫃檯，也有9點要登機的，還在隊伍裡，只能讓他們先check in。

長榮航空企業工會也在臉書上表示，桃機又跳電，行李堆積如山，國家真的應該對機場工人的過勞負責，二航廈設備這麼爛，一下滾帶故障、一下系統跳電，根本搞死地勤，不趁疫情期間好好修。

▲▼桃機第二航廈電力異常，行李處理堆積如山。（圖／長榮航空企業工會）

桃機人士指出，今晨因電力異常導致跳脫保護裝置啟動，先暫停供電，但部分設備停電後須重新開機啟動，包括行李安檢設備、X光機、行李輸送帶、地下行李分檢系統，目前都已恢復正常，因X光機重新啟動需要比較長的時間，導致行李比較難消化，目前都在消化中。

針對電力異常導致行李處理塞車，桃機公司稍晚將進一步說明。