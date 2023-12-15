台南市九一外勤記者學會會員大會　姚正玉連任理事長

▲台南市九一外勤記者學會舉辦會員大會，改選理監事及新進會員投票，市長黃偉哲、新聞處長蘇恩恩、市議員林美燕等人到場祝賀。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南市九一外勤記者學會15日舉辦第8次理監事會議暨第2次會員大會，會中改選理監事及新進會員投票，由現任理事長姚正玉連任理事長，4名新會員也均獲高票通過入會。

會員大會於15日中午在東東宴會式場華平囍嫁館舉行，台南市長黃偉哲、新聞處長蘇恩恩、市議員林美燕、古寶無患子生技公司董事長王高榮、三立貨櫃總經理黃泳仁、東東餐飲集團董事長李日東、楷爾集團總經理張楷棋、依默騎馬渡假莊園營運長黃鈺婷等人也到場祝賀。

黃偉哲市長致詞時，除感謝新聞媒體朋友平日鞭策、針砭市政，讓台南市政更進步，也把握機會宣傳即將到來的台南一系列耶誕、跨年等活動，歡迎各地朋友來台南旅遊，過好年。

此次理、監會當選名單如下：理事：姚正玉（理事長）、洪榮志、陳惠珍（以上兩人常務理事）、羅啟浚、黃琮群、賴冠彰、鄭德政、張育誠、陳錦奇、林盈庚、陳永祥、林怡孜、王俊忠、郭文吉、林雪娟。

監事：謝進盛（常務監事）、趙家麟、趙傳安、何喬邦、林東良。

新加入會員：黃翊軒、王俐媞、廖乙璇、楊舜淮。