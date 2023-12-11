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88會館飲宴爆檢警互咬內亂　3線2警官控美女檢座+記者結局出爐

▲▼高檢署檢察官黃錦秋（粉色上衣與口罩）因涉「88會所」接受私人無償招待，到檢察官評鑑委員會接受調查。（圖／記者黃哲民攝）

▲高檢署檢察官黃錦秋（中）委任姊姊律師黃秀惠(左)控告媒體涉嫌洩密誹謗。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

高檢署檢察官黃錦秋因涉足洗錢案被告郭哲敏等人的私人招待所，被檢評會移送職務法庭審理中，黃女與前刑事局副局長黃建榮另外提告，另名檢察官王涂芝指證不實，且有記者在「警政魂@敬一杯社」群組散播謠言，還有人洩密讓媒體報導黃錦秋習慣帶酒赴約，台北地檢署調查沒有消息外洩的跡證，即使記者穿鑿附會、自行臆測並非妥適，但也難認不法，11日處分不起訴。

黃錦秋提告指控，她在調任警政署政風室期間，接獲郭哲敏涉嫌洗錢的卷證後，在2022年2月18日親自到新北地檢署報告，並由新北檢指派檢察官王涂芝偵辦，結果郭哲敏卻在搜索前出境，被媒體披露，可能與黃錦秋、王涂芝在2020年間，受邀到郭哲敏經營的「88會館」招待所接受招待有關，案經高檢署調查送檢評會，決議黃錦秋送職務法庭決定懲戒處分。

黃錦秋的姊姊律師黃秀惠代為具狀提告指出，在88會館疑雲甚囂塵上時，某電視台簡姓新聞主管在LINE群「警政魂@敬一杯社」內，發布訊息，指出是黃錦秋去88會館超過5次，「很敢要」，甚至直指「主任(指黃錦秋)指示放人」。

▲▼新北地檢署檢察官王涂芝。（圖／王涂芝提供）

▲新北地檢檢察官王涂芝已起訴郭哲敏等人洗錢案。（資料照／王涂芝提供）

而某平面媒體張姓記者則在檢評會開會同天，勾結不詳檢評會人員，竊聽會議內容，報導黃錦秋「強調自己沒接受招待，出門吃飯都會自帶35年的約翰走路藍牌」，黃錦秋認為這些記者分別涉犯誹謗、竊聽等罪。

檢察官調查，由資深警政新聞主管與時任北市刑大發言人組成的「警政魂@敬一杯社」，現已取消，當時功能是方便警媒聯繫，相關內容，與警政署發布的爭議訊息澄清文部分段落完全一致，而簡姓主管在群組也表達過，因沒有能拿可佐證的新聞資料而沒有報導，可見是搜獲消息後，告知群組成員，讓其他成員自行判斷可信度。

至於平面媒體張姓記者解釋，不少人知道黃錦秋辦餐會時，會準備約翰走路藍牌，記者要獲得這些消息不是難事，縱使張姓記者自己穿鑿附會，自己臆測黃錦秋在檢評會上會說出自備酒水的答辯，未經查證就撰寫新聞，並非妥適，但無法認定張姓記者有竊聽檢評會不公開會議內容。

▲警政署長黃明昭、刑事局副局長黃建榮針對88會所提問做出回應。（圖／記者張君豪攝）

▲前刑事局副局長黃建榮不滿被指涉足88會館，控告女檢誹謗結果不起訴。（資料照／記者張君豪攝）

此外，黃建榮控告王涂芝在接受調查時不實陳述，導致高檢署發布新聞稿對外揭露，「黃錦秋曾在案件曝光後致電王涂芝，引導或暗示，對外說沒去過88招待所」，且是由黃建榮通知歡唱地點從原本的錢櫃，改為88會館，使人誤以為黃建榮足不當場所。

檢察官指出，高檢署新聞稿中，有部分被指涉的是王涂芝，黃建榮不是黃錦秋的法定代理人或配偶，不能代黃錦秋提告；至於從錢櫃改到88會館的過程，高檢署在行政調查時，有取得相關筆錄、LINE節圖翻拍為證，並非單靠王一人之詞認定，不構成誹謗罪。因此最後全案包括王涂芝、電視、平面記者主管等5名被告都獲不起訴。

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