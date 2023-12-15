重視跨年住宿安全　南消第五大隊辦理飯店自衛消防避難演練

▲台南消防局五大隊，特與永康區致穩商旅，辦理該場所自衛消防編組驗證演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

跨年元旦連假將至，台南市勢必湧入大量人潮，旅宿業將迎來跨年、觀光人潮，為加強轄內各飯店、旅宿業防災安全管理能力，強化災害應變效能，南消五大隊特與永康區致穩商旅，辦理該場所自衛消防編組驗證演練。

演練模擬夜間人力較少時客房起火情境，讓業者、房務人員實際操作火災初期通報、避難引導及逃生等應變機制，驗證演練時間，以即時疏散住客，避免災害擴大。





致穩商旅為樓高9樓、地下1層建築物，3至9樓則計有客房127間，1、2樓為公共區域及辦公室，這次情境模擬7樓客房起火情境，業者須於災害發生時，利用消防廣播設備及防火區劃引導旅客疏散，並於火災通報時，落實交接火災現場狀況、疏散情形等資訊。

市長黃偉哲表示，年關將至，2024年適逢台南市建城400年，相信會湧入大量遊客，因此，住客安全很重要！藉由業者自衛消防編組機制，能於災害發生時實施通報、初期滅火、避難引導應變機制，透過本次演練，也希望幫助業者能夠熟悉災害的應變技巧，避免災害擴大，造成嚴重的生命財產損失。

消防局長李明峯呼籲所有旅館、飯店及公共場所，落實自衛消防編組訓練是非常重要的工作，透過實地操作演練，可有效加強員工及住客對於災害之應變能力，且樓梯、走廊、窗口等逃生通道不可堆積雜物，安全門平日應保持關閉，但不能上鎖，以免阻礙避難逃生功能，建立正確防災觀念，讓來遊玩的旅客能享受消防安全無慮的住宿環境。

第五大隊大隊長鄭誌峰指出，火災發生第一時間，場所初期的自救應變十分重要，五大隊除落實消防安全檢查外，依據「自衛消防編組應變能力驗證要點」規定，持續對所轄旅館業者，加強安全宣導及推行防火管理制度，建立旅宿業者防災意識，落實「自己的財產自己救、住客安全為第一」之觀念。