竹山竹藝燈會12／31菸葉館登場　中信兄弟啦啦隊陪民眾跨年

▲2024竹山竹藝燈會邀請中信兄弟啦啦隊等群星與民眾一起跨年。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山年度最大盛事「2024竹山竹藝燈會暨跨年晚會」即將登場，鎮公所規劃安排立方特技、黑人雜耍、泡泡互動秀等趣味表演，還邀請知名藝人林琇琪，中信兄弟啦啦隊短今、希希、貴貴、曼容等「女神」們與原子少年OPEN Si帶來精彩演出，期待青春洋溢的氣息能讓民眾歡樂一整年。

鎮公所指出，12月31日當天開場表演由川劇變臉及竹山在地舞蹈團體展演不同的曲目，並邀請南投縣知名原住民布農瑪雅文化表演團前來助陣，和諧歌唱中帶有抑揚頓挫及韻律，特色舞蹈穿插著竹山在地特色表演，以此揭開晚會序曲。

勵志本格派男團OPEN Si也將帶來最新發行單曲，以其成功築夢的過程振奮人心；圈粉無數的中信兄弟啦啦隊短今、希希、貴貴、曼容現身應援，將帶來動感的歌曲，熱情地與台下的觀眾互動、展現親和力，也會掀起本次跨年晚會的最高潮氣氛；跨年倒數結束後，則由南投出身、衛冕《超級紅人榜》20關的知名藝人林琇琪接續演唱。

鎮公所提醒，竹山竹藝燈會展期於12月31日起至2024年2月24日止，燈區設置於菸葉館、竹巢市集、連興宮、三坪院及母愛公園，12月31日於菸葉館將舉行開幕暨跨年晚會，開展後每周五六日及過年初一至初五晚間7時至9時於菸葉館也有精彩表演，誠摯邀請民眾參。