貨車違規右轉翻車佔用車道！　南警維持交通避免2次事故

▲一名吳姓男子12月14日下午駕小貨車，從安南區開安路右轉台江大道時，因轉彎重心不穩失控翻覆且佔用台江大道左轉開安路車道，警方派員疏導維持交通。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一名吳姓男子12月14日下午4時30分許，駕駛一部廂型小貨車，從安南區開安路右轉台江大道時，因轉彎重心不穩失控翻覆且佔用台江大道左轉開安路車道，市警三分局在第一時間利用即時影像發現事故，立即派員前往疏導，維持交通，避免2次事故發生。

市警第三分局表示，該吳姓駕駛酒測值為0，而事故發生地點剛好是轉彎處，經警方調閱事發時之路口影像，顯示該車在多車道不依規定駕車右轉，將依道路交通事故管理處罰條例規定，處汽車駕駛人新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

考量事故車輛翻車佔用車道且適逢上、下班時段，來往車流眾多，三分局立即指派多名員警到場於事故點上、下游處疏導車流，維持交通，有效避免因事故發生之車流回堵情事，並避免2次事故發生。

三分局呼籲，車輛裝載貨物轉彎時，應提早減速慢行並行駛於規定之車道，一旦速度過快且錯誤使用車道導致轉彎幅度過大，極有可能造成車輛失控翻車，另提醒民眾，遇前方車流回堵時，應適時減速慢行，保持安全行車距離，行經事故點應加強注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，切勿分心觀看事故，以避免2次事故之發生。