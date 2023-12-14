小黃司機抗議「記點惡法」　高市交通局：違規上下客貨只會罰款

▲全國汽車駕駛人權益聯盟13日號召約50人聚集在高雄美術館停車場陳情抗議 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

立法院修法開放民眾檢舉交通違規項目從46項增加59項，新制6月30日上路後，頻傳檢舉魔人亂象，也讓職業駕駛人苦不堪言。全國汽車駕駛人權益聯盟13日號召約50人聚集在高雄美術館停車場陳情抗議，要求政府「退回0630惡法」，高雄市交通局聽到了，現在正式回應。

全國汽車駕駛人權益聯盟有大約50人13日聚集在高雄美術館停車場陳情抗議，現場所有職業駕駛人手舉「停止濫舉報、廢除亂檢舉」標語，怒指檢舉人根本就是交通部的「財神爺」，要求政府給出一個完善的配套措施。其中一名胡姓司機受訪表示，自從新制上路之後，他就收到4張罰單，被記了4點，「客人要在哪上下車我們無法控制」，有時候要客人往前走幾步路，但下車就會被負評，只要收到負評客單就會變少，進而影響了他們的生計，且常常客人一下車就遭人偷拍檢舉。他認為，政府應該要有個配套措施，規劃好哪邊不能上下車，「不是說一個政策就犧牲我們」。

▲全國汽車駕駛人權益聯盟13日號召約50人聚集在高雄美術館停車場陳情抗議 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市交通局專委到場接陳情書，過程中一度遭到包圍嗆聲，所幸並未爆發激烈衝突。另外，抗議結束後運將們也開著小黃繞行美術館表達心中的不滿。事隔一天，高雄市政府交通局回應了：「職業駕駛人違規上下客貨在11月24日交通部已修訂為處罰鍰、不記點」。

交通局進一步說明，針對計程車駕駛人陳情遭檢舉交通違規遭記點一案，經交通部廣納各方意見並與相關單位研商，已於11月24日修訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第二條規定，針對在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內上下客、貨者及在騎樓處所違規停車者，並不予以記點，因此目前並無外界所稱，計程車駕駛因違規停靠路旁上下客，遭檢舉記點而無法營業之情形。

高雄市政府目前針對市區與商圈人潮熱點區域周邊，皆已規劃計程車招呼站，協助百貨商場規劃妥適臨時停靠站點，方便計程車駕駛與乘客上下車，並持續推動辦理，在路段每100-150公尺劃設10%臨停黃線，呼籲計程車駕駛與民眾共同維護自身與交通安全。

▲小黃司機拿著罰單，希望政府能夠苦民所苦 。（圖／記者吳奕靖攝）