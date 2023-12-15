中選會公告總統副總統候選人名單　明年1月3日起不得發布民調

▲中選會主委李進勇。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會15日正式公告第16任總統副總統選舉候選人名單，依序為1號柯文哲及吳欣盈、2號賴清德及蕭美琴、3號侯友宜及趙少康。主委李進勇表示，競選活動期間將自112年12月16日起至113年1月12日止，為期28日；在競選活動期間，每日競選活動時間自上午7點起至下午10點止。另外，自113年1月3日零時起至1月13日投票時間截止前，不得發布、報導、散布、評論或引述任何有關選舉民意調查。

▲▼中選會提醒「競選活動期間」相關規範。（圖／中選會提供，下同）

中選會提醒，總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法在112年6月9日修正公布，適用於本次總統副總統及立法委員選舉，對於選舉人、候選人及媒體都有相關規範，請大家務必遵守，避免觸法，相關規範如下：

一、媒體方面，廣播電視事業應以公正、公平原則從事選舉相關議題之新聞報導；對於提供時段供政黨、候選人從事競選宣傳，也應秉持此原則；報紙、雜誌、廣播電視、網際網路或其他媒體所刊登之競選廣告，應於該廣告中載明或敘明刊播者、出資者及其他相關資訊。

二、政黨及任何人印發以文字、圖畫從事競選之宣傳品，應親自簽名。

三、政黨及任何人懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物應具名為之。

在民調發布方面，中選會表示，政黨及任何人自選舉公告發布之日起至投票日10日前，所為有關候選人或選舉民意調查資料之發布，應載明負責調查之單位或主持人、辦理時間、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源及誤差值。113年1月3日零時起至投票時間截止前，不得發布、報導、散布、評論或引述任何有關選舉民意調查。

另外，中選會說，針對本次選舉，網路上流傳諸多選務錯假訊息，特別提醒國人，正確的選舉、投票資訊請上中選會網站查詢，以及在通訊軟體中加入訊息查證管道工具。

最後，李進勇也向媒體呼籲，希望各家媒體在開票當日報導開票時，適時穿插中選會中央選情中心提供之計票數據，讓民眾可以知道正確的計票資訊。