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不是乖乖！大陸妹子吃「1款零食」秒愛上　台灣人點頭：家裡都會囤貨

▲▼零食,賣場,超市,貨架（圖／記者劉維榛攝）

▲台灣有許多零食很受歡迎。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣有許多零食深受外國人喜愛，包括乖乖、小泡芙或是科學麵等。不過一名大陸網友透露，最近從台灣朋友手上拿到一款零食，打開來品嚐覺得超級驚艷，但以往很少看到，在網路上也找不太到，覺得相當可惜。文章曝光後隨即掀起討論，許多台灣人驚呼「這個從小吃到大」、「家裡一定會囤貨！」

原PO在小紅書分享一張照片，透露前陣子去韓國首爾參加韓團演唱會，期間一名來自台灣的朋友給了她一包「杏仁巧克力酥片餅乾」，她直到回國才打開來吃，沒想到一入口隨即愛上，也立刻跑到網路上搜尋，想看看大陸平台上有沒有販售，可惜最後沒有找到，於是將照片PO出來，希望有人可以幫忙。

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▲▼義美杏仁巧克力酥片。（圖／翻攝自小紅書）

▲原PO大讚杏仁巧克力酥片。（圖／翻攝自小紅書）

文章曝光後，許多人紛紛回應「哈哈，確實好吃，義美的泡芙也好吃，買不到對你而言是好事，熱量爆表」、「黑巧克力口味的很好吃，另外一個比較淺的反而還好」、「這個極推，我從小最愛吃的餅乾」、「你很懂吃喔，這個餅乾比大家都老，它是1979年誕生的，足足賣了44年啊，可見它多受台灣人喜愛」、「很好吃，我家常備好幾盒」、「這個真的好吃，缺點就是吃的時候很狼狽」、「這個真的很好吃，等等去買幾盒囤貨」。

也有大陸網友透露，「淘寶上有啊，我常買」、「有賣呀，淘寶上直接搜巧克力酥」。還有台灣人分享吃法，「捏碎吃超讚」、「我偶爾會捏碎之後扔進牛奶代替早餐麥片，好吃就是會胖」、「你泡熱牛奶，我早八沒空用早餐就會吃這個，便利商店就能解決」、「一定要放冰箱冷藏才會脆脆的」。

事實上，不只巧克力酥片深受大陸人喜愛，先前也有一名大陸女網友透露，上司從台灣帶回來珍馨奶油酥餅，分給底下同組6個同事一人一盒，每個人都讚不絕口。她起初覺得奶油酥餅的包裝很普通，不過一打開隨即被奶香味震驚，吃了一口更是直接愛上，「外面是好幾層酥皮，最裡面好像是白糖餡料」，越吃越上癮。

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