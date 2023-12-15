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大陸 大陸焦點 特派現場

北京地鐵「車廂斷2截」內部影片曝光　傷者：聽到巨響大家集體摔倒

記者趙蔡州／綜合報導

北京地鐵昌平線14日晚間6點50分發生列車事故，一輛列車行駛途中突然有2節車廂斷開，由於時間剛好是下班高峰期，導致有大量人員受傷受困，網路上曝光的車內影片可以看見，事故發生後車廂內一片漆黑，有人拿出手機試圖求援、有人則打開手電筒照亮車廂，也有人躺在地上疑似陷入昏迷。

▲▼北京地鐵車廂斷2截「30多人受傷」　車內畫面曝光。（圖／翻攝自微博／＠duyinghongarts）

▲北京地鐵昌平線列車車廂斷開，有乘客撞到頭陷入昏迷。（圖／翻攝自微博／＠duyinghongarts）

根據陸媒《上游新聞》報導，事件發生在北京地鐵昌平線，當天北京正逢中雪到大雪天氣，白天最高氣溫-1度，夜間最低溫度-6度，一輛列車從西二旗站開往生命科學園站，不料列車最後2節車廂突然斷開，車廂失去動力後瞬間大減速，由於當時剛好是下班高峰期，車廂內大量乘客因此摔倒受傷。

一名事件發生時剛好在列車上的乘客透露，當時他在後面那一節脫節的車廂上，事發時他坐在座位上，突然聽到一聲巨響，站著的人就集體摔倒，接著車廂內瞬間充滿人們的叫喊聲，他之後走到車廂的接口處，看見車門處冒起一陣白煙，另一節脫節的車廂則停在前方不遠處，所幸他的這一節車廂沒有人員重傷。

▲▼北京地鐵車廂斷2截「30多人受傷」　車內畫面曝光。（圖／翻攝自微博／＠duyinghongarts）

▲▼北京地鐵車廂斷2截「30多人受傷」　車內畫面曝光。（圖／翻攝自微博／＠duyinghongarts）

▲照片中可以看見，車廂發生事故後，出現玻璃破裂，也有乘客因此摔倒。（圖／翻攝自微博／＠duyinghongarts）

事故發生後，有不少民眾拍下現場影片上傳網路，網路上曝光的影片可以看見，脫節後的車廂陷入一片漆黑，第一時間乘客陷入一片混亂，有人急忙把摔倒的乘客拉起，有人趕緊撥打急難事件救助電話，有人則不斷按緊急呼叫按鈕但都沒反應，也有人幫忙打開手電筒照明。

傷勢部分，另一支影片可以看見，有乘客疑似撞到頭部陷入昏迷，也有人摔倒後痛到一度站不起來，報導中則提到有不少人骨折。北京市交通委員會官方微博表示，事件造成至少30多人輕重傷，目前所有傷者均已送醫，所幸事件未造成人元傷亡，詳細事故原因仍待調查。

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